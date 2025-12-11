Sergio Francisco tranquiliza con Aramburu, Brais, Gorrotxategi y Zubeldia: "Cero preocupación"
Los cuatro jugadores de la Real Sociedad, importantes en el esquema de Sergio Francisco, están apercibidos de sanción y de ver una amarilla ante el Girona ya no jugarían hasta 2026 perdiéndose el duelo ante el Levante
La Real Sociedad abre la décimosexta jornada de LaLiga este viernes frente al Girona con la intención de volver a la senda del triunfo después de dos derrotas consecutivas frente al Villarreal y al Alavés, lo que ha vuelto a encender las luces de alarma en Zubieta en torno al devenir del equipo en LaLiga y sobre todo sobre la figura de Sergio Francisco.
El míster txuri urdin ha dejado claro que no necesita "la ratificación" del presidente Jokin Aperribay y que tan solo centra sus esfuerzos en lo deportivo aunque sí que respondió a la famosa frase que dejó anoche el presidente cuando dijo: "No creo que seamos los mejores de lunes a viernes, no.... Si no los resultados serían mejores". Así reaccionó Sergio Francisco: "Desde luego lo intentamos, no sé si somos los mejores porque tampoco tengo toda la información de todos los demás, pero sí que yo creo que en la Real, en Zubieta, intentamos darle mucha importancia al proceso, al microciclo de la semana, a lo que planteamos a nivel de exigencia para que los jugadores también la sientan y la vean, y desde luego, desde dentro intentamos hacer todo lo posible para que el jugador piense que somos los mejores".
La autocrítica de los jugadores
"No, me parece bien que el jugador cuando habla al final del partido, igual que lo hice yo, valore o sienta cómo se ha desarrollado el partido. Yo no me quedaría solo con esas declaraciones, sino me quedaría con las de los últimos dos meses, en las que creo que es un partido aislado que queremos quitarnos de en medio cuanto antes y volver a ser ese equipo con diferente energía, que va por el partido. Creo que todos fuimos muy claros al final del partido y que seguro que mañana queremos volver a ser un equipo diferente al que fue en Vitoria. Hemos afrontado la semana con esa seguridad, con esa determinación, con volver a ser el equipo que veníamos siendo antes de ese partido".
Urgencia por volver a ganar
"Yo lo que siento es la obligación de que mañana el equipo desde el minuto 1 vaya por el partido. Desde el minuto 1 vamos a ser el equipo que va a buscar la victoria, que quiera hacer gol antes que el rival, que tiene un nivel de agresividad alto, que sabe jugar porque lo hemos demostrado en todas las fases. Lo que quiero es eso, más allá de la obligación o no. Creo que todos somos muy conscientes de la situación, que no nos gusta, de los puntos que llevamos, seguramente lastrados por un inicio muy malo, pero que a la vez, si recuperamos lo que éramos hace prácticamente una semana, estaremos cerca de volver a ganar".
Cuatro apercibidos: Aramburu, Zubeldia, Brais y Gorrotxategi
"Cero preocupación por las amarillas. Creo que ahora mismo, lo que te digo, creo que nos saquen amarilla o no, tenemos que ir con todo a afrontar el partido de Girona. Iremos viendo cómo se va determinando eso, a quién le sacan y cómo se van cumpliendo las sanciones. Pero me parece que ahora mismo 100% Girona y a partir de ahí pensaremos en los que tenemos disponibles para el siguiente".
Marcar primero es vital
"Sí, no sé si marcado en rojo, pero sí que lo tenemos presente. Que adelantarnos daría tranquilidad y seguridad, que vamos a intentar buscarlo, que hacer una portería a cero seguramente nos acercaría a poder ganar el partido. Son pequeños objetivos que tenemos y ojalá pase mañana".
Problemas defensivos y porterías a cero
"Está viniendo así. Yo creo que intentamos ser lo más fiables posibles en ese momento defensivo, de defender todos juntos, de ser muy eficientes en ese momento. Pero es verdad que, ya sea por determinadas situaciones, nos están penalizando y casi todos los partidos encajamos. Ojalá a partir de mañana empiece una racha de puertas a cero, de situaciones en las que podemos evitar que nos tiren a nuestra portería, que podamos jugar lejos de nuestra portería, que nos saquen pocas situaciones de balón parado. Nos va a ayudar a que eso pase. Creo que tenemos que tener esa confianza, esa determinación para intentar buscarlo cada partido porque creo que nos va a acercar a poder ganar de cero".