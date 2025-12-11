Míchel se sincera por la situación de Livakovic: "Me dijo que no quiere estar aquí, que quiere jugar en otro equipo"

El entrenador del Girona compareció ante los medios de comunicación para analizar el partido de mañana ante la Real Sociedad en Anoeta, donde aprovechó para explicar el delicado momento del portero croata, con el que ha desvelado su conversación

El Girona visitará a la Real Sociedad en Anoeta, en el encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Los de Míchel llegan tras caer derrotados por el Elche, además de la eliminación en Copa del Rey ante el Ourense. Por ello, el conjunto catalán afronta un nuevo e importante duelo del campeonato doméstico con el objetivo de salir de la zona del descenso. De esta manera, el técnico ha comparecido en rueda de prensa para analizar lo que espera del choque contra los de Sergio Francisco, además de valorar la situación de Livakovic, que se ha negado a jugar tras las decisiones tomadas por el entrenador madrileño.

Míchel detalla las novedades en la convocatoria contra la Real Sociedad

En primer lugar, Míchel ha dado a conocer las novedades en la convocatoria contra la Real Sociedad, que recupera jugadores tras la derrota frente al Elche, especialmente a Ounahi, que ha recibido luz verde por parte de Marruecos: "Arnau y Hugo, los procesos de gripe que tenían están bien. También Ounahi, sus molestias aún más, que no pudo jugar contra el Elche, pero ya está bien. Continuando con las bajas, Portu, Stuani, Donny van de Beek, David López, Juan Carlos, Abel Ruiz, Vlad Krapyvstsov y Artero también. Como siempre, están poco a poco en su proceso de recuperación y espero que pronto nos acompañen los que puedan. Después del partido del otro día, donde el equipo no dio su mejor versión, todos estuvieron un poco cabizbajos, porque es normal, pero hemos preparado bien el partido, estamos disponibles para jugar mañana, para hacer un buen partido. Tenemos que continuar, sabemos que debemos mejorar la versión del otro día y espero que en el campo de la Real Sociedad el equipo esté en una mejor versión".

Además Míchel explicó los detalles para el choque ante los de Sergio Francisco, además de las fortalezas de la Real Sociedad: "Debemos mejorar en todo. Siempre he dicho que cuando atacas bien nuestra defensa es mejor y cuando estás en una situación defensiva, si estamos juntos, es posible salir al contraataque y hacer daño al rival en la transición. Necesitamos todo, ataque y defensa, como siempre, ser un equipo con el balón que tenga protagonismo, sin balón que sea capaz de hacer que la Real no tenga una buena circulación de pelota, que no llegue bien al último tercio del campo, porque son jugadores que tienen mucho talento en el último tercio. La Real es un equipazo, tiene muchas cosas buenas, pero pienso que nosotros debemos dar un paso adelante y ser capaces de competir en este partido."

Míchel se abre para explicar la situación Livakovic

Por otra parte, Míchel se sinceró por la situación de Livakovic, que cuenta con el interés del Genoa y ha pedido no jugar más en el Girona: Cuando llegó aquí Livakovic, lo primero que hice fue hablar con él y enviarle un vídeo y hablar con él de las sensaciones técnicas, tácticas, físicas y mentales que necesito que aporte en ataque y en defensa. Y lo más importante: ya estamos en competición. No sabes hablar ni catalán ni español, ni castellano. Necesitas un proceso, ya sabiendo que Gazzaniga había fallado un partido. Pero tú vienes a competir por el puesto, por la posición, por el lugar. Es un portero importante, muy bueno, me gusta cómo paras, cómo detienes, eres muy bueno, pero necesitas un proceso para entender el lugar, el idioma y la manera de jugar del equipo. Cuando el proceso empieza durante la temporada es difícil, porque perdiste 0-4 contra el Levante y ahí saltan las alarmas"

De esta manera, Míchel siguió explicando abiertamente su conversación con Livakovic: "Y él no estaba preparado para jugar. En su cabeza sí, pero no en las condiciones que yo pido. Es un tipo espectacular, pero tiene una línea de tiempo diferente a los objetivos del Girona. Lo que estoy diciendo no debería decirlo porque es un tema privado, pero por mi afición, que necesita saberlo. Él tiene una línea de tiempo diferente a la del equipo. Él necesita jugar por el Mundial, no por el Girona. Y él me lo dijo. Es un tipo sincero. Yo también, mis puertas están abiertas, pero también para decirle lo que pienso. Y es así. En ese momento él me dijo que no quiere estar aquí, que quiere jugar en otro equipo. Y para jugar en otro equipo no puede jugar más en el Girona".