Karrikaburu por Urko Izeta

Ante las dificultades económicas para hacerse con el delantero del Athletic Club, varios clubes de Segunda, entre ellos el Zaragoza y el Sporting de Gijón, habrían apuntado el nombre de Jon Karrikaburu como prioridad para reforzar su delantera en enero

Se presenta el Athletic Club como uno de los grandes animadores del mercado de fichajes de enero, con Urko Izeta en la rampa de salida y muchísimos clubes tratándole de echarle el lazo. Mientras que clubes de Primera como Oviedo y Alavés ya se han postulado, al delantero rojiblanco le sobran también las 'novias' en Segunda división, después de que el curso pasado firmara una actuación brillante con el Mirandés, club con el que consiguió 15 dianas.

De hecho, es el Mirandés uno de los equipos que lo pretende, así como una UD Las Palmas en la que su presidente juega al despiste para evitar encarecer su cotización, amén de otros como Valladolid, Granada, Almería, Racing, Cultural Leonesa, Zaragoza, Sporting, Cádiz... Prácticamente todos los clubes de Segunda han contactado con sus agentes para conocer su situación.

Con contrato hasta 2027, el Athletic Club se plantea dejarlo salir en enero, aunque muy a final del mercado, puesto que el calendario del conjunto de Ernesto Valverde se aprieta en las próximas semanas, con LaLiga, la Supercopa de España y la Copa del Rey. En cualquier caso, en San Mamés han tasado a Urko Izeta en dos millones de euros; una precio bastante elevado para la inmensa mayoría de sus pretendientes, que buscan una cesión.

Jon Karrikaburu, otro Urko Izeta para muchos Segunda división

Si Urko Izeta es objeto de deseo para la inmensa mayoría de los clubes de Segunda división, no lo es menos Jon Karrikaburu, por el que están tratando de avanzar diversos equipos ante las altas exigencias económicas del Athletic Club con su delantero.

Y a por Karrikaburu que se han lanzado dos históricos, entre otros clubes de Segunda, como el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón, tal y como avanzan El Periódico de Aragón y La Nueva España, respectivamente.

Si desde la entidad maña se han producido ya varios contactos con el entorno del futbolista de la Real Sociedad, desde Asturias están decididos a avanzar en esa línea, siendo tres los nombres prioritarios que tenían sobre la mesa para reforzar la delantera del Sporting. En primer lugar, un Urko Izeta que se antoja imposible hoy por hoy, de ahí que el delantero de la Real Sociedad haya ganado enteros hasta poder asegurarse, en cierta manera, que actualmente es el elegido. Y que Álex Fores, que también gusta mucho, cuenta con opciones más sólidas como el Leganés.

Karikaburu gusta mucho a la comisión deportiva del Grupo Orlegi y al cuerpo técnico que lidera Borja Jiménez, aunque no se esperan grandes novedades al respecto hasta superada la primera mitad del mes de enero. Saben en Gijón que se trata de una opción también complicada, como la de Izeta. Y es que Karikaburu cuenta con varios clubes de Segunda y, además, su salida de la Real Sociedad tampoco está asegurada al cien por cien.

Pellegrino Matarazzo analizará el futuro de Karrikaburu

Ahora, Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad que se estrena en el banquillo este fin de semana, tendrá mucho que decir al respecto. En su primera convocatoria, ante el Atlético de Madrid, lo ha dejado fuera, aunque debido a "algunos problemas a nivel muscular", según explicó el propio Matarazzo en sala de prensa. "Volverá a entrenar a principios de la semana que viene. No es una cuestión importante, pero son pequeñas cosas, por eso no está en la convocatoria", apostilló.

Jon Karrikaburu, pese a ello, sabe que tiene muy complicado el ser importante en la Real Sociedad, aunque tampoco acaba de ver claro el salir en enero: Eso no lo sé, porque es suponer cosas que no son claras. "Yo estoy encantado aquí, soy de la Real y para mí jugar en la Real es lo máximo, por eso estoy centrado en jugar aquí, en el partido del viernes, y no en otras cosas".

El Sporting, decidido a luchar con el Zaragoza por Karrikaburu

En cualquier caso, el Sporting ha marcado como prioritaria la contratación de un delantero en enero, por lo que echará los restos por Karrikaburu. Para ello está trabajando ya en aligerar la masa salarial de su plantilla, colocando a Jordy Caicedo en la rampa de salida.

Hacerse con su cesión es el objetivo, ofreciéndole un destino propicio para que se curta en Segunda durante la segunda mitad de la temporada. Justo lo mismo que le ofrece el Zaragoza, otro de los clubes que más interés ha demostrado.