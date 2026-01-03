Aprieta para fichar a Karrikaburu

El delantero va a ser evaluado por Pellegrino Matarazzo en estas primeras semanas del mes de diciembre, pero todo apunta a que va a salir en la recta final del mercado de fichajes de invierno, siendo su potencial destino un equipo de Segunda división en donde tiene un gran cartel

Jon Karrikaburu es uno de los futbolistas que apunta a salir de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de invierno debido a que no tiene minutos por la alta competencia que existe en la posición de delantero centro. Al no tener casi minutos en este inicio de temporada, muchos equipos de Segunda división, entre los que está el Real Zaragoza, están muy pendientes del delantero el cual va a ser evaluado en estas primeras semanas por el nuevo entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo. A pesar de ello, Karrikaburu apunta a salir en los últimos compases del mercado de fichajes y el Real Zaragoza se está posicionando bien para ficharlo.

El Real Zaragoza intenta convencer a Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad

Debido a que Jon Karrikaburu no tiene sitio en la Real Sociedad, el Real Zaragoza está jugando sus cartas a la hora de convencer al futbolista que, seguramente, va a salir cedido durante la recta final de este mercado de fichajes de invierno.

Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza, ha contactado varias veces con el entorno de Jon Karrikaburu para dejarlo claro que es un delantero que gusta y que encaja en el proyecto deportivo del equipo maño según informa El Periódico de Aragón. Una posibilidad que valora positivamente el propio Jon Karrikaburu que sabe que va a tener casi imposible el jugar en la Real Sociedad. La operación en la que se trabaja es una cesión.

A comienzos del mes de diciembre, Jon Karrikaburu dijo que jugar en la Real Sociedad era lo máximo y que no quería saber nada del mercado de fichajes de invierno. "Eso no lo sé, porque es suponer cosas que no son claras. Yo estoy encantado aquí, soy de la Real y para mí jugar en la Real es lo máximo, por eso estoy centrado en jugar aquí, en el partido del viernes, y no en otras cosas".

A pesar de ello, la realidad es otra para Jon Karrikaburu que sabe que va a tener imposible jugar en la Real Sociedad.

Pellegrino Matarazzo quiere evaluar a todos los jugadores, pero Karrikaburu sabe que tiene casi imposible jugar en la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo, que es el nuevo entrenador de la Real Sociedad, va a evaluar a todos y cada uno de los jugadores antes de tomar una decisión de cara a este mercado de fichajes de invierno, siendo Karrikaburu uno de los que tiene que ganarse la confianza del nuevo técnico.

Karrikaburu, que tiene contrato en la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2027, tiene muy difícil jugar porque en la posición de delantero tiene por delante suya en la rotación a Oyarzabal y a Oskarsson. Debido a ello y a los pocos minutos que ha tenido esta temporada, 151 minutos en 7 partidos, el delantero, de 23 años, apunta a salir cedido en este mes de enero, siendo un equipo de Segunda división su destino potencial ya que el delantero tiene un gran cartel por su campaña pasada en el Racing de Santander en donde marcó 9 goles y dio 5 asistencias.