Toma ventaja por el fichaje de Urko Izeta y adelanta a Depor, Sporting, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Zaragoza, Racing y Mirandés; Las Palmas se acerca al Athletic Club

Habiéndolo tasado el conjunto rojiblanco en dos millones de euros que se antojan prohibitivos para la mayoría de sus pretendientes en Segunda división, los canarios, en puesto de ascenso directo, le ofrecen una cesión con opción de compra obligatoria si suben a Primera

Se ha acostumbrado el Athletic Club en ser uno de los grandes protagonistas involuntarios de los últimos mercados de fichajes. Tanto por el interés del FC Barcelona en hacerse con Nico Williams en los dos últimos veranos, como por el culebrón con Laporte durante la pasada ventana estival de incorporaciones, cuando finalmente no pudo inscribir al zaguero sobre la bocina por una mala praxis por parte del Al Nassr saudí, teniendo que esperar semanas a que la FIFA, finalmente, autorizara su inscripción.

Este mes de enero no será menos y los rojiblancos seguirán protagonizando de manera indirecta el mercado de fichajes. Al menos en Segunda división, donde más de la mitad de los clubes de la categoría pugnan literalmente por hacerse con los servicios del cotizado Urko Izeta, delantero que no cuenta con protagonismo ante los ojos de Ernesto Valverde y que tras haber cuajado una sobresaliente actuación en la categoría el curso pasado con la elástica del Mirandés, este mercado invernal vuelve a contar con numerosísimas ‘novias’.

52 minutos de juego repartidos a lo largo de seis partidos es el exiguo bagaje deportivo de Urko Izeta en lo que va de LaLiga, unas actuaciones a las que hay que sumarle, también, los 69’ que acumuló en Copa contra el Ourense. En total, 121’ en siete encuentros.

Con contrato hasta 2027, el Athletic Club le ha abierto la puerta este enero con el claro objetivo de sacarle algo de tajada económica, teniendo en cuenta su amplia lista de pretendientes en la Categoría de Plata: Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Zaragoza, Racing, Mirandés... Y ahora también la UD Las Palmas.

La UD Las Palmas juega sus cartas por Urko Izeta

Mientras que a Urko Izeta se le van cayendo, de primeras, pretendientes por las exigencias económicas del Athletic Club, que ha tasado su salida en un traspaso por dos millones de euros, otros clubes interesados como la UD Las Palmas tratan de jugar sus cartas para posicionarse con ventaja en la puja.

Los amarillos, sin ir más lejos, ya tratan de convencer al Athletic Club y al propio futbolista por medio de su director deportivo, Luis Helgera, quien sabe de las dificultades de la operación tanto por lo económico como por la fuerte competencia existente, tal y como informa Canarias7.

Helguera, que ya lo tuvo en su visor el pasado verano, hasta que el Athletic Club descartó su salida, apostando porque formara parte de la plantilla rojiblanca al menos hasta enero, intenta posicionarse haciéndole ver al futbolista que contará con protagonismo en un club que actualmente ocupa plaza con derecho a ascenso directo a Primera división.

Una posición que permitiría a la UD Las Palmas a ofrecer una cesión con opción de compra obligatoria por valor de esos dos millones que solicita el Athletic Club, en caso de que los amarillos consigan el ansiado ascenso a la Primera categoría. Una fórmula que en Gran Canaria ya sirvió el verano pasado para desenquistar operaciones complejas como las de Sergio Barcia o Lorenzo Amatucci.

Urko Izeta, prioridad para Zaragoza y Sporting de Gijón, pero...

Prácticamente ninguno de los clubes de Segunda división interesados en Izeta está en disposición de abonar de primeras los dos millones que solicita el conjunto rojiblanco, optando la mayoría por el préstamo. Un as en la manga, el del posible ascenso, con el que Las Palmas quiere posicionarse con cierta ventaja ante rivales históricos como el Zaragoza o el Sporting de Gijón, donde el futbolista sería la primera opción para sus rectores, aunque no pueden hacer frente al traspaso exigido.