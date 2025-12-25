El Athletic Club pone precio al fichaje de Urko Izeta: Oviedo, Deportivo, Sporting de Gijón, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Zaragoza, Racing y Mirandés ya lo saben

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde ha tasado el traspaso de Urko Izeta en dos millones de euros, siendo un precio relativamente elevado para muchos de los clubes interesados para este mercado de enero

Aunque la primera mitad de la temporada del Athletic Club no ha sido la esperada, con un plantel al que los problemas en forma de lesión y las exigencias de la Champions le han lastrado, el mercado de enero no se espera especialmente movido en San Mamés. "Estoy contento con el equipo que tengo", dijo Ernesto Valverde al respecto, dejando claro que "con estos jugadores" -si están todos- son "un equipo potente".

Irónicamente, incluso podría haber movimientos en forma de salidas. Y es que Urko Uzeta no acaba de encontrar su sitio en el plantel rojiblanco, mientras que media Segunda división se lo rifa, al tiempo que también tiene 'novias' en Primera, y hasta en el extranjero.

Urko Izeta sigue sin ser protagonista para Ernesto Valverde

El delantero parecía que iba dándole la vuelta a su situación, participando en tres de los cuatro últimos encuentro de LaLiga y destacando en los diez minutos que gozó ante el Celta. También aprovechó su titularidad en Copa ante el Ourense, aunque en Champions sigue sin estar inscrito por un error de cálculo.

"Cada día entrena bien y lo podemos aprovechar", llegó a decir, incluso, Ernesto Valverde sobre el atacante. Sin embargo, en la derrota frente al Espanyol (1-2) en el último partido del 2025 volvió a dejarlo fuera, a pesar de que el Athletic Club fuera perdiendo desde el inicio de la segunda parte. Guruzeta, Unai Gómez y Robert Navarro fueron los recursos ofensivos utilizados por el 'Txingurri'.

Segunda división puja por Urko Izeta: Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Zaragoza, Racing, Mirandés...

Urko Izeta apenas suma 52 minutos de juego en seis partidos de LaLiga tras su fructífera cesión en el Mirandés el curso pasado, cuando firmó 15 goles. Con esta hoja de presentación, lógicamente, muchos son los pretendientes de cara a este mercado de enero. Especialmente en Segunda división.

Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Zaragoza, Racing... Y hasta el propio Mirandés. Todos han preguntado al respecto, contando también con el interés de algún Primera como el Oviedo, o incluso en el extranjero, donde el Olympiacos de Mendilibar también se ha posicionado.

El Athletic Club le ha puesto precio al traspaso de Urko Izeta en enero: dos millones de euros

Ante tanta demanda en el mercado, el Athletic Club ya le ha puesto precio a su codiciado futbolista, tasando su traspaso en dos millones de euros, según las diferentes informaciones que vienen desde Bilbao. Unas exigencias económicas elevadas para muchos clubes de Segunda, que estarían buscando ahora en enero más una cesión (con opción de compra) que un traspaso cerrado.