La clave en el renacer goleador de Guruzeta: "La cabeza es lo más importante"

El delantero del Athletic suma ya 7 tantos en 9 partidos en este 2026, pero asegura que "no ha cambiado nada" con respecto a meses atrás, aunque admite que "a lo delanteros se les mide por los goles"

Con más sufrimiento del esperado en el tramo final del encuentro, pese a jugar con un hombre más desde muy pronto, el Athletic Club sumó ante el Levante un segundo triunfo consecutivo, algo que no conseguía desde el mes de agosto, para espantar un poco los fantasmas de un descenso que queda ahora a seis puntos.

Goles en LaLiga, la Champions y la Copa del Rey

Mucho tuvo que ver en ello el doblete firmado en la primera mitad por Gorka Guruzeta, que se ha destapado en este 2026. No en vano, son ya siete los tantos que el delantero guipuzcoano ha firmado en lo que va de año entre todas las competiciones, en un total de nueve encuentros. Así, a las dos dianas logradas ante los granotas hay que sumarle la que hizo ante Osasuna también en LaLiga; los dos tantos ante Atalanta y Sporting de Portugal en la Champions; y el doblete frente a la Cultural Leonesa en la Copa del Rey, lo que eleva a 11 goles su cuenta de la temporada.

Pero para el donostiarra, la clave en este cambio no ha sido otra que persistir en el trabajo que venía realizando. "Se trata de tener ocasiones. Terminé 2025 y no estaban entrando, de juego seguramente esté parecido a ahora, pero obviamente a los delanteros se nos mide por los goles”, señaló el 'pichichi' rojiblanco, para quien "la cabeza es lo más importante”, pues físicamente se ve “igual que antes”.

Se quita "un peso de encima"

“No ha cambiado nada, tomar las decisiones buenas. Cuando haces gol es verdad que te quitas ese peso de encima, van entrando más fácil. Por suerte estoy ayudando al equipo y ojalá pueda ayudar mucho más. El tema de los goles se valora desde fuera, más vosotros, de la gente, porque al delantero se le mira por los goles. Si el míster me sigue poniendo y sigo haciendo las mismas cosas es porque creo que todo lo demás es bueno para el equipo también. Luego si haces goles, pues todo suma. Pero al delantero se le mira por los goles y es lo normal”, sentenció Guruzeta.

“Si tengo que elegir uno, me quedo con el primero porque es el que abre la lata y el que nos libera para seguir atacando y seguir haciendo ocasiones”, añadió el delantero sobre los dos tantos que encarrilaron un “importante” triunfo ante el Levante, que sirve para aliviar una “situación difícil”. “Estamos contentos por sumar los tres puntos, mirar un poco para arriba y coger aire”, afirmó al respecto.

A por todas en el derbi vasco ante la Real Sociedad

Ya en la segunda mitad, Ernesto Valverde decidió relevar a su goleador por una cuestión de gestión de cargas y el protagonista del duelo admite que lo pasó "peor" en el banquillo. "Hemos sufrido bastante y lo tenemos que corregir. Jugando en casa tenemos esa presión de sacar los puntos y lo hemos hecho. Espero que sirva para soltarnos", insistió Guruzeta, con los cinco sentidos ya en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. “Un derbi es un partido más bonito, que nos gusta vivir. Espero un ambiente muy bueno, es buen momento para ganar el partido e ir a Anoeta con un buen resultado. Queremos ganar, que este año nos está costando", zanjó.