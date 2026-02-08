Contratiempo copero para el Athletic con Yuri Berchiche

El lateral rojiblanco ha vuelto a sufrir un percance muscular y se marchó del césped con furia y desesperación, dejando incluso a su equipo con un jugador menos sobre el campo

Yuri Berchiche tuvo que ser sustituido antes de que finalizara la primera parte contra el Levante.IMAGO

Un partido cómodo para el Athletic pero que va a trastocar la planificación que tenía en su cabeza Ernesto Valverde para la Copa del Rey. Y es que pese a haber dominado al Levante desde el principio, el cuadro vasco ha perdido a un jugador importante para el choque de ida de las semifinales copera frente a la Real Sociedad.

Se trata de Yuri Berchiche. El lateral rojiblanco tuvo que ser sustituido en el minuto 37 por Adama Boiro tras una nueva lesión muscular, la tercera que sufre en su pierna derecha. El jugador, que esta próxima semana cumplirá 36 primaveras, se marchó muy cabreado del césped sabiendo que se perderá la ida de las semifinales copera contra la Real Sociedad, como mínimo.

Golpeando el césped con rabia, se marchó del terreno de juego dejando a su equipo con diez jugadores frente al Levante sin esperar ni siquiera que le relevaran, algo que está siendo muy criticado en las redes sociales.

En una de sus potentes carreras ofensivas hacia el área rival, Yuri se rompió y ahora Valverde se ga quedado sin el comodín de su defensa, ya que últimamente lo ha utilizado tanto de central, para tapar las ausencias de Laporte y Vivian, como de lateral izquierdo, posición que ha ocupado este domingo frente al equipo levantinista.

Su ausencia en la Copa del Rey se sumará a las ya sabidas de Vivian, Sancet y Berenguer, ahora mismo en boxes, además de los operados Egiluz, Sannadi y Prados.

La nota negativa de una primera parte redonda para el Athletic

La lesión de Yuri Berchiche fue la única nota negativa del Athletic frente al Levante. Los dos goles de Gorka Guruzeta dieron ventaja al Athletic sobre el cuadro granota tras una primera parte en San Mamés en la que el equipo visitante jugó en inferioridad desde el minuto 17 después de la expulsión por roja directa del uruguayo Alan Maturro.

El central fue expulsado tras un agarrón continuado a Iñaki Williams cuando el capitán del Athletic encaraba la portería visitante. En el 29 Guruzeta marcó el primero tras cabecear un centro de de Ruiz de Galarreta y poco después, en el 33, el delantero aprovechó un buen balón al espacio servido por Iñaki para batir por segunda vez a Ryan.

Ahora habrá que ver qué solución busca Valverde en el carril zurdo de cara al duelo vital que tienen esta próxima semana frente a una Real Sociedad que llega muy sólida desde que tomara las riendas el estadounidense Matarazzo.