Las dudas de Real Sociedad y Athletic Club para la ida de semifinales de la Copa del Rey

Aunque los dos equipos vascos tienen partidos de LaLiga este fin de semana, es inevitable que ambos tengan un ojo puesto en ese encuentro copero que se disputa este próximo miércoles 11 de febrero en el Estadio de San Mamés

Athletic Club y Real Sociedad van a disputar una de los dos semifinales de esta edición en la Copa del Rey. Una eliminatoria que se presenta igualada y que comienza la próxima semana, el miércoles 11 de febrero se juega el partido de ida en el Estadio de San Mamés. Bien es cierto que los dos equipos tienen partido este mismo fin de semana, pero es inevitable que ambos tengan un ojo en la Copa del Rey, torneo en el cual uno de ellos estará en la final. En ese primer partido, la Real Sociedad está muy pendiente del estado físico de Ander Barrenetxea, mientras que el Athletic Club vigila a Dani Vivian y a Álex Berenguer.

Ander Barrenetxea, extremo de la Real Sociedad, tiene muy difícil jugar el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club

En la Real Sociedad no hay buenas sensaciones con Ander Barrenetxea quien en las últimas semanas no está teniendo continuidad por culpa de las lesiones. Actualmente el extremo está convaleciente por un golpe en el muslo derecho que sufrió en el partido contra el RC Celta el cual le ha provocado un hematoma.

Un hematoma que ha tenido cierto sagrado y que ha hecho que la zona haya tenido que ser drenada lo cual hace casi imposible que Barrenetxea pueda jugar el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club. Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha aclarado el estado físico del canterano. "En este momento le falta cierta movilidad en sus músculos. Tenemos que ver cómo mejora día a día. Y esperemos que estará en el campo para el entrenamiento a principios de la semana que viene. Pero esto tampoco es cierto al cien por cien".

El Athletic Club, muy pendiente de Dani Vivian y Álex Berenguer

El Athletic Club, por su parte, tiene un ojo puesto en las recuperaciones de Dani Vivian y Álex Berenguer que, por el momento, son duda para el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.

Dani Vivian está lidiando con una sobrecarga en los aductores y está por ver que pueda llegar a tiempo para el primer partido de la eliminatoria. Por su parte, el caso de Álex Berenguer es más delicado. Por todos es conocido que el extremo lleva arrastrando un problema en el primer dedo de su pie derecho durante toda la temporada que está haciendo que entre y que salga del equipo continuamente.