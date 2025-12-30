Berenguer, futbolista del Athletic, confirma que sigue jugando con algunas molestias: "Voy peleando con ello"

El atacante del equipo vasco lleva toda la temporada lidiando con un problema en el primer dedo del pie derecho que no le está dejando dar su mejor nivel de juego. El extremo se ha mostrado confiando en que el conjunto entrenado por Ernesto Valverde recuperará su mejor versión

Álex Berenguer, futbolista del Athletic Club, ha desvelado que sigue jugando con algunas molestias y que está forzando para ayudar al equipo que entrena Ernesto Valverde el cual está teniendo dificultades para dar su mejor versión en esta temporada. El extremo, una de las voces autorizadas en el vestuario, se ha mostrado confiado en que la plantilla va a recuperar el gran nivel de la campaña pasada y ha sido ambicioso de cara a la Supercopa de España que se disputa a comienzos de enero de 2026.

Berenguer, extremo del Athletic Club, está jugando con un problema físico en el primer dedo del pie derecho

Álex Berenguer se está viendo lastrado esta temporada por un problema en el primer dedo del pie derecho, concretamente una artritis traumática en la articulación metatarsofalángica, que le está limitando a la hora de dar su mejor nivel. El extremo ha desvelado, en una entrevista en Deportes Cope Bilbao, que está jugando con molestias. "Bueno pues sigo ahí arrastrando un poco de molestias, no se me termina de pasar del todo y ahí voy peleando con ello".

Centrándose en lo estrictamente deportivo, Álex Berenguer ha admitido que al Athletic Club no le están saliendo las cosas en esta temporada, pero ha dado las claves para mejorar. "Creo que este año nos está costando un poco más de lo habitual terminar de arrancar como nosotros sabemos y como nosotros queremos. Pero creo que el equipo está trabajando, se está dejando todo lo que tiene y día a día creo que iremos mejorando. Tampoco hay que darle más vueltas. Hay que presionar un poco más, sobre todo, en el tema de la presión y en el robo del balón en campo contrario que es lo que nos da de comer. Creo que desde ahí el equipo trabaja bien, entrenamos bien y vendrá los resultados".

El extremo del Athletic Club se ha mostrado confiado en que el equipo vuelva a dar el buen nivel de la temporada pasada. "Creo que la temporada pasada fue una temporada extraordinaria, algo más que extraordinaria. Podemos tener ese nivel porque lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Este año no estamos a ese mismo nivel, estamos un poquito por debajo pero creo que el equipo va a llegar otra vez a lo que ha sido".

Berenguer, por otro lado, ha señalado que deben ir partido a partido sin pensar más allá. "Cada partido es importante porque al final cada partido en LaLiga o en la Champions o en la Copa son partidos muy importantes, muy difíciles de ganar porque cualquiera te planta cara y te puede ganar. Ya está demostrado y al final nosotros queremos terminar la primera vuelta con una victoria, darle vuelta a estos dos últimos partidos de LaLiga que no hemos conseguido ganar y darle vuelta a esa mala racha".

Berenguer, muy ambicioso de cara a la Supercopa del España

Después de la crítica que ha hecho Iñaki Williams a la Supercopa de España por jugarse en Arabia Saudí un año más, Álex Berenguer ha hablado sobre este torneo, siendo bastante ambicioso. "Siempre es motivante ganar un título, eso está ahí. Al final es la Supercopa, puedes ganar un título, tienes la posibilidad de ello y vamos con todas las ilusiones y con todas las ganas del mundo para poder traer ese título a casa".

Finalmente, Álex Berenguer no ha querido reflexionar sobre el partido de UEFA Champions League contra la Atalanta en el cual el Athletic Club se juega seguir vivo en el torneo europeo. "Al final tenemos que ir partido a partido, para el partido de Bérgamo todavía queda bastante, primero vamos a centrarnos en el de Osasuna que es el día 3, luego ya pensaremos en la Supercopa y luego vamos a ir poco a poco. Lo que te digo es ir pensando en partido a partido, no vamos a adelantarnos con los partidos".