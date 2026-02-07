Alineaciones Real Sociedad - Elche: Alineación posible de Matarazzo y Sarabia en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

La Real quiere meterse de lleno en la lucha por los puestos europeos mientras que el Elche busca poner tierra de por medio con el descenso, al que se ha acercado peligrosamente

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que todavía no conoce la derrota desde que llegó a San Sebastián y ya tiene al conjunto txuri urdin en las semifinales de Copa del Rey, y este sábado afronta un nuevo desafío en su escalada en la tabla clasificatoria. Con 28 puntos, los donostiarras han conseguido meter seis de por medio con el descenso y permitirse el lujo de volver a mirar a puestos europeos, donde el sexto, el Espanyol, está a idéntica distancia.

De ganar este sábado al Elche, que tan sólo esta tres puntos por encima de la quema, se metería de lleno en la lucha por la Europa League y la Conference League. Y en eso es lo único en lo que piensa Matarazzo, que no quiere saber nada de la Copa del Rey hasta el final del partido ante el Elche.

La Real, sin Brais, Barrene y Marrero

Matarazzo ha confirmado en rueda de prensa que no podrá contar para este choque con Barrenetxea ni Zakharyan, todavía lesionados, así como Marrero y Brais Méndez, que debe cumplir dos partidos de sanción en LaLiga. Tampoco está Kubo, lesionado de larga duración. Además ha reconocido que habrá alguna rotación ante la acumulación de partidos, por lo que jugadores como Guedes u Oyarzabal podrían descansar de inicio.

Así, se espera un once con Remiro en portería, Odriozola y Aihen en los laterales y la pareja de centrales formada por Zubeldia y Jon Martín, descansando también Caleta-Car. En el centro del campo actuarían Gorrotxategi y Carlos Soler, con Guedes y Marín por la bandas. Sucic haría de enganche y Óskarsson volvería a ser titular en Liga.

El Elche recupera a Pedro Bigas

Por su parte, el Elche llega a Anoeta, estadio donde nunca ha ganado en Primera división, con varios jugadores recuperados como son Pedro Bigas, que ha dejado atrás sus problemas en la rodilla, y Aleix Febas, futbolista vital para el Elche que se perdió el partido de la pasada jornada por sanción.

También cuenta Eder Sarabia con los fichajes invernales de Tete Morente y Gonzalo Villar, aunque sigue teniendo las bajas del lateral Héctor Fort, operado del hombro en diciembre, Josan, Rafa Mir y el recién llegado Buba Sangaré, todos ellos con problemas musculares.

Así, todo apunta a la continuidad de Iñaki Peña en portería, con la novedad de Bigas en la defensa de tres con Chust y Affengruber. Tete Morente podría debutar como carrilero por la derecha, con Germán Valera por la izquierda. Febas y Aguado en el centro del campo, con Cepeda algo más adelantado, y arriba la dupla formada por André Silva y Álvaro.

Posibles alineaciones del Real Sociedad-Elche

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Soler, Sucic, Marín; Guedes y Óskarsson.

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Tete Morente o Neto, Aguado, Febas, Diangana, Germán Valera; André da Silva y Álvaro Rodríguez.