Alineaciones Rayo Vallecano - Real Oviedo: alineación probable de Rayo Vallecano y Oviedo en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano recibe al Real Oviedo en el estadio de Vallecas en un duelo directo por la permanencia, con ambos equipos situados en puestos de descenso y obligados a sumar para no complicar aún más su situación en la clasificación

El conjunto franjirrojo llega a esta cita tras dejar una buena imagen en el Santiago Bernabéu, pese a la derrota y a la polémica arbitral, mientras que el equipo asturiano afronta el encuentro reforzado tras volver a ganar varios meses después. Con la zona baja más apretada que nunca, el partido se presenta como una oportunidad clave para cambiar dinámicas y ganar confianza de cara al tramo decisivo del curso.

Rayo y Oviedo comparten urgencias y necesidades similares, ya que ambos se encuentran inmersos en la pelea por evitar el descenso. El equipo de Íñigo Pérez no ha conseguido encadenar resultados positivos con regularidad en las últimas semanas, lo que le ha impedido alejarse de la zona roja, mientras que los carbayones siguen teniendo en los partidos fuera de casa uno de sus grandes retos pendientes.

El ambiente en Vallecas se prevé intenso, consciente la afición de la importancia del choque. Un triunfo permitiría al Rayo tomar aire y mirar con algo más de optimismo las próximas jornadas, mientras que una victoria del Oviedo supondría un importante impulso anímico y clasificatorio.

Rayo Vallecano, bajas importantes y dudas en el once

El Rayo afronta este compromiso condicionado por dos ausencias relevantes. Pathé Ciss y Pep Chavarría no estarán disponibles tras ser expulsados en el Bernabéu, lo que obliga a Íñigo Pérez a modificar su once inicial, especialmente en defensa y en el centro del campo.

Todo apunta a que Pacha Espino y Óscar Valentín ocuparán sus respectivos lugares, mientras que una de las principales incógnitas se sitúa en la medular. Gerard Gumbau podría repetir como titular, aunque existe la posibilidad de que Pedro Díaz regrese al once en un partido con un contexto muy distinto al vivido ante el Real Madrid. Además, Unai López sigue arrastrando molestias en el aductor, por lo que su presencia no está garantizada.

En el apartado ofensivo, el Rayo confía en mantener su nivel competitivo gracias al buen momento de jugadores como Ilias Akhomach, que ha rendido a gran nivel en sus dos primeros compromisos, y Jorge De Frutos, máximo referente goleador del equipo y principal argumento ofensivo en este tramo delicado de la temporada.

Real Oviedo, continuidad tras volver a ganar

El Real Oviedo llega a Vallecas con la intención de dar continuidad al once que le permitió reencontrarse con la victoria después de varios meses sin sumar de tres. Ese triunfo ha supuesto un punto de inflexión anímico para un equipo que necesitaba recuperar confianza.

El cuerpo técnico apuesta por mantener la estabilidad en su alineación, aunque Nacho Vidal, que regresó recientemente tras lesión, no atraviesa su mejor momento y podría sufrir ante las bandas rápidas del Rayo. En ataque, el equipo confía en el crecimiento de Ilyas Chaira, el artífice del gol de la victoria en el encuentro ante el Girona y uno de los nombres más sonados en la temporada del conjunto asturiano.

Posibles onces del partido Rayo Vallecano - Real Oviedo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino, Óscar Valentín, Pedro Díaz, Ilias Akhomach, Isi Palazón, Álvaro García y Jorge De Frutos.

Real Oviedo: Escandell, Javi López, Carmo, Costas, Nacho Vidal, Colombatto, Sibo, Chaira, A.Reina, Hassan y Viñas.