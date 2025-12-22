Athletic Club 1-2 Espanyol: El Espanyol asalta San Mamés y refuerza su candidatura europea

El Espanyol cierra el año con una victoria de prestigio en San Mamés que refuerza su candidatura a pelear por Europa tras una gran remontada ante el Athletic Club

El Espanyol cerró el año de la mejor manera posible con una victoria de prestigio en San Mamés que confirma su extraordinario momento de forma. El conjunto blanquiazul, que ya era quinto antes del encuentro, mantiene su posición privilegiada tras remontar al Athletic Club en uno de los estadios más exigentes del campeonato. Un triunfo que refuerza la sensación de que el equipo de Manolo González ha entrado definitivamente en una nueva dimensión competitiva.

Un Athletic dominante que no supo rematar

El partido arrancó con intensidad por parte del Athletic, decidido a imponer su presión alta y su ritmo desde el inicio. Sin embargo, fue el Espanyol quien avisó primero tras un error defensivo que estuvo cerca de convertirse en gol. Los locales crecieron con el paso de los minutos y comenzaron a generar peligro, especialmente por medio de Álex Berenguer, uno de los más activos en ataque.

La insistencia rojiblanca tuvo premio pasada la media hora, cuando Berenguer aprovechó un balón suelto dentro del área para batir a Dmitrovic y adelantar a los suyos. San Mamés celebraba un gol que parecía encarrilar el partido, pero el Espanyol no tardó en responder.

Carlos Romero cambia el guion antes del descanso

Lejos de acusar el golpe, el conjunto catalán reaccionó con personalidad. En una acción a balón parado mal defendida por el Athletic, Carlos Romero conectó una volea desde fuera del área que sorprendió a Unai Simón y devolvió la igualdad al marcador. Un gol psicológico que cambió por completo el ánimo de ambos equipos antes del descanso.

Pere Milla culmina la remontada

La segunda parte comenzó de la peor manera posible para el Athletic. Apenas reanudado el juego, una rápida transición del Espanyol terminó con un centro raso desde la derecha que Pere Milla remató a bocajarro para firmar el 1-2 definitivo. El tanto dejó muy tocado al conjunto bilbaíno, incapaz de reaccionar con claridad ante una defensa visitante muy bien organizada.

Solidez, carácter y madurez del Espanyol

A partir de ahí, el Espanyol supo gestionar el encuentro con inteligencia. Cerró espacios, defendió con orden y aprovechó cada pérdida del rival para lanzar contragolpes peligrosos. El Athletic lo intentó más con corazón que con fútbol, pero se topó una y otra vez con una zaga firme y con la seguridad de Dmitrovic, decisivo en los momentos clave.

Un 2025 para enmarcar

Con esta victoria, el Espanyol suma su quinta victoria consecutiva, alcanza los 33 puntos y se consolida en la zona alta de la clasificación, algo impensable hace solo unos meses. El equipo ha pasado de luchar por la permanencia a mirar de frente a Europa, transmitiendo una confianza que se refleja tanto en su juego como en sus resultados.

El mérito de Manolo González

Gran parte del éxito tiene nombre propio. Manolo González ha conseguido liberar al equipo de complejos, dotarlo de personalidad y convertirlo en un rival temido a domicilio. Ganar en San Mamés, donde históricamente puntuar era una hazaña, confirma el enorme crecimiento del proyecto.

El Espanyol despide el año con la moral por las nubes y la sensación de que lo mejor aún está por llegar. San Mamés fue el escenario, pero el mensaje va para toda LaLiga: este Espanyol ya no es una sorpresa, es una realidad.

Ficha técnica

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Lekue, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Sancet; Berenguer, Nico Williams, Iñaki Williams. Suplentes: Alejandro Rego (57′), Guruzeta (57′), Unai Gómez (75′), Areso (75′), Robert Navarro (79′).

Espanyol: Dmitrovic; Romero, Cabrera, Calero, El Hilali; Edu Expósito, Urko González, Lozano; Pere Milla, Fernández, Dolan. Suplentes: Jofre (57′), Kike García (71′), Rubén Sánchez (83′), Riedel (83′), José Salinas (83′).

Goles: Berenguer (38′, Athletic) Carlos Romero (44′, Espanyol) Pere Milla (52′, Espanyol)

Tarjetas amarillas: Ruiz de Galarreta (28′) Nico Williams (33′) Gorosabel (45′) Urko González (76′) Rego (80′) Riedel (86′)

Árbitro: Mateo Busquets

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés