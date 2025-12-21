El regreso de Robert Navarro, gran novedad en la lista de convocados del Athletic

Ernesto Valverde recupera al atacante catalán para enfrentarse al Espanyol en la despedida de 2025, una gran noticia para el ataque aunque en defensa sigue habiendo muchísimas bajas

Ernesto Valverde ha dado a conocer la lista de convocados para el partido ante el Espanyol donde la gran noticia la protagoniza Robert Navarro, que regresa a la citación después de perderse los cinco últimos partidos por una lesión de tobillo, por lo que es la única novedad en la convocatoria del Athletic para el partido en San Mamés ante los pericos.

Ernesto Valverde volvió a citar a los mismos futbolistas que se llevó para el encuentro del jueves último en Ourense, donde sacó adelante en la prórroga, con un tanto de Mikel Jauregizar, lo que acabó siendo un complicado y exigente debut en este curso en la Copa del Rey, salvo Dani Vivian, que se perderá el duelo de este lunes por acumulación de tarjetas amarillas.

Seis bajas en el cuadro de Valverde

Como en esa lista, en la de mañana no están las otras seis bajas que sufre el conjunto rojiblanco. Entre ellas las más relevantes, además de la de Vivian, las de los lesionados Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, los dos por serios percances musculares. Laporte se ha perdido ya dos partidos tras lesionarse el 10 de diciembre ante el París Saint-Germain y Yuri no jugó en Ourense después de tener que ser sustituido el domingo pasado frente al Celta en Balaídos.

Completan el capítulo de ausencias rojiblancas para mañana los bajas de larga duración. Las de los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y la del sancionado por la UEFA Yeray Álvarez. Para paliar tanta baja, al menos en la citación, Valverde ha vuelto a llamar a Iker Monreal, central del Bilbao Athletic.

Así, la lista de 22 futbolistas convocados en el Athletic para recibir mañana al Espanyol son Unai Simón; Areso, Lekue, Paredes, Adama; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta; Padilla, Gorosabel, Monreal, Vesga, Rego, Selton, Unai Gómez, Navarro, Berenguer, Nico Serrano e Izeta.

Yuri y Laporte podrían llegar a tiempo para la Supercopa

En la rueda de prensa previa al choque ante el Espanyol, Ernesto Valverde avanzó que tanto Aymeric Laporte como Yuri no llegarán a tiempo para el primer partido de 2026, el día 3 frente a Osasuna en El Sadar, y que habrá que ver si llegan para la Supercopa. Por contra, Valverde aseguró que Iñaki Williams, quien volvió a ser titular después de diez partidos ausente -y uno más saliendo desde el banquillo por una lesión muscular-, "está bien y sin molestias", por lo que este lunes apunta, como se esperaba, a titular fijo.