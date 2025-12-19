Valverde encuentra la solución a la plaga de bajas en la defensa del Athletic: Lekue

Ernesto Valverde aprovechó la Copa del Rey para probar en el eje de la zaga al veterano lateral diestro, que cumplió, y apunto a repetir junto a Paredes en el último partido del año ante el Espanyol

San Mamés pondrá punto final a LaLiga en el año 2025 con el Athletic Club-Espanyol el próximo lunes 22 de diciembre a las 21:00 horas. Un duelo entre el séptimo y el quinto clasificado de la tabla aunque separados por siete puntos y que promete mucho espéctaculo pues la formidable racha de juego y de resultados de los hombres de Manolo González se pondrá a prueba en uno de los estadios más complicados y donde el Athletic está mostrando una cara muy distinta a la de lejos de casa.El conjunto de Ernesto Valverde no está siendo capaz de encontrar esa ansiada regularidad en LaLiga y tras la importante victoria en casa ante el Atlético de Madrid y un meritorio empate en Champions frente al París Saint-Germain, los rojiblancos volvieron a perder a domicilio en Balaídos. Parte de culpa de esta irregularidad la tienen las muchas lesiones que la plantilla del 'Txingurri' está teniendo durante toda la temporada en en el centro de la defensa, y que tras el último partido ante el Celta se han acentuado aún más si cabe.

Un único central disponible y la baja de comodín Yuri

Ya sea por lesión o por sanción, Valverde tan sólo ha tuvo a disposición a un central sano frente al PSG, que fue Vivian, ya que Aitor Paredes cumplía sanción, lo que unido a las bajas por lesión de Unai Egiluz y Aymeric Laporte además del sancionado por la UEFA hasta el mes de abril. La solución de Valverde para dicho encuentro fue la utilizar a todo un veterano y curtido en mil batalla como Yuri Berchiche como improvisado central izquierdo. El lateral cumplió con creces y el propio Valverde alabó en rueda de prensa su desempeño aunque advirtió que debían dosificarle bien las cargas ya que la recuperación a su edad no es tan rápida como en otros jugadores.

Sin embargo, Yuri volvió a ser titular unos días después en Balaídos, en esta ocasión ya como lateral izquierdo pues Paredes regresaba al equipo junto a Vivian, pero la mala suerte se cebó con el conjunto vizcaíno ya que tanto el central como el lateral salieron de Vigo siendo de bajas para el último choque liguero ante el Espanyol. Yuri se lesionó en el minuto 50 de partido, viéndose obligado a pedir el cambio y posteriormente el parte médico desvelaría una lesión "en la musculatura isquiosural de su pierna derecha", quedando pendiente de evolución pero siendo ya baja segura para el último partido del año. Minutos más tarde, Vivian veía cartulina amarilla, significando la quinta de la temporada y por tanto acarreando un partido de suspensión a cumplir ante el Espanyol, lo que dejaba a Valverde de nuevo con un sólo central disponible para despedir el año.

La Copa del Rey sirvió como experimento con Lekue

Anoche en la Copa del Rey, como es lógico, el técnicó optó por darle descans a ese único central, Paredes, que salió en el descuento, y aprovechó para probar con el último experimento que tiene visos de repetir en San Mamés el próximo lunes.Valverde jugó en el centro de la defensa ante el Ourense con Vivian y Lekue, que habitualmente juega como lateral derecho aunque también puede hacerlo por la izquierda. Anoche lo hizo como central por el flanco zurdo y al término del partido le preguntaron al técnico de Viandar de la Vera si será de nuevo el titular en el eje de la zaga junto a Paredes el lunes y aunque no quiso dar pistas, también dejó entrever que sería lo más lógico.

"Es una posibilidad que contemplamos, ahora se nos han acumulado bajas en la línea defensiva y es una posibilidad que siempre he manejado", reconocía Valverde, que tendría como única alternativa retrasar a un pivote como Mikel Vesga, aunque viendo que ya probó con el bilbaíno como central, todo hace indicar que así será ante el Espanyol, reservándose la bala del vitoriano para la segunda parte, bien sea para la defensa o para la medular.