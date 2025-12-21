Manolo González, técnico de Espanyol, pide cabeza: "No sirve ir a Europa un año si después desciendes esa misma temporada"

El técnico del Espanyol ha tratadon numerosas cuestiones antes de visitar este lunes San Mamés para cerrar un año que ha sido "el mejor a nivel laboral"; también ha hablado de lo que supondría llevar al club a Europa la próxima temporada

El Espanyol afronta este lunes 22 de diciembre el último partido oficial del año 2025 visitante San Mamés para medirse al Athletic Club. El que está siendo el equipo revelación de esta primera vuelta, quinto clasificado, y su arquitecto, Manolo González, confirmaba en rueda de prensa varias bajas para este último duelo. "En principio las bajas son Javi Puado, Ramón Terrats y Charles Pickel por el tema de la selección. Irá convocado Ferran Gómez, del filial, con el primer equipo, porque vamos más justos de jugadores en el centro del campo y vendrá convocado", ha confirmado.

La importancia de no perder la mentalidad ganadora

"Yo creo que es muy importante. Al final es cómo afrontas los partidos, cómo afrontas la vida en general. Yo siempre digo que los equipos grandes son grandes porque se acostumbran a ganar siempre, porque los grandes ganan y ganan y ganan y nunca se cansan de ganar. Hay equipos que ganan y ganan y se acaban relajando. Eso es lo que yo no quiero: que el equipo continúe ganando, que esa sensación que tenemos cuando ganamos los partidos se mantenga, no solo ahora, sino por el tiempo que yo esté en el Espanyol y, si puede ser, por toda la historia del Espanyol, mucho mejor. Creo que es bueno, y esta mentalidad es buena. Yo creo que es muy bueno salir tan fastidiado de un partido que hemos perdido, salir tocado, como salimos ahora. Cuando sales de un partido y pierdes, aunque sea en el campo del Madrid, por decir algo, el equipo sale enfadado y con ganas de que llegue el domingo siguiente para hacerlo bien".

Su futuro en el Espanyol

"No lo sé. Ya en el Espanyol, el tiempo que llevo, ya me parece un milagro. Teniendo en cuenta la historia del club, si miráis atrás a los entrenadores y veis las fechas que hay, llevar más de un año en el Espanyol ya tiene mérito. No me lo planteo. Yo lo que quiero es hacer el trabajo lo mejor posible, que el día que tenga que irme, que la gente me recuerde con cariño, como una persona que se ha dejado la piel y que ha trabajado de manera incansable por su club, y no pienso en nada más allá".

La gente quiere que siga muchos años

"Claro que me gusta. Creo que a todo el mundo le gusta que le digan una cosa así, y más en un club con la presión que tiene el Espanyol, con la masa social que tiene, en un club que los entrenadores son, entre comillas, volátiles. Que haya opiniones de que gustaría que fueras el míster del club durante muchos años es muy bonito y muy halagador".

El trabajo de estrategia y del balón parado

"Ahora parece que todo el mundo habla de la estrategia del Espanyol, pero cuando yo pierdo un partido y la cago tengo una repercusión. Hay gente que saca informaciones de la estrategia del Espanyol que son mentira. Nosotros no nos basamos en datos, no trabajamos con datos, trabajamos con una persona que se llama Manuel Sánchez, que se encarga de editar los vídeos de los rivales de varios partidos. De ahí, Gerard Garrido y yo sacamos las jugadas que nos interesa ver del rival, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Si cambia el entrenador en la jornada diez, no cogemos esas diez primeras jornadas, cogemos las siguientes. A partir de ahí, en función de cómo defiende o ataca el rival, explicamos cómo defender las situaciones que se dan. Tenemos muy estipulada y muy marcada la manera de defender el balón parado. En el aspecto ofensivo, en función de cómo defienden, metemos unas jugadas u otras y las variamos. Nos guiamos por imágenes y análisis real del juego, no por datos. Los datos, para mí, en el fútbol no son buenos, aunque a la gente le gusten".

Los plazos de vuelta para Javi Puado

"No lo esperamos para el día del Barça. Si está para el día del Barça, perfecto, estaremos encantados. Lo que queremos es que Javi se encuentre bien, con buenas sensaciones con los compañeros, volver a entrenar a un ritmo alto. Lleva tiempo entrenando a ritmo alto en solitario y ahora con los compañeros queremos ver cómo funciona. Si está para el día del Barça, sería la mejor noticia para el Espanyol y para él. Y si no, para el día del Levante. Lo que no vamos a hacer es arriesgar a Javi por una semana".

El rival: el Athletic Club

"Tienen uno de los mejores entrenadores de Primera División, un público espectacular y una identidad de club muy bien formada. Creo que muchos equipos de la Liga deberían mirarse en ellos, apostar por jugadores de aquí y menos por jugadores de fuera. Son un club a seguir a nivel institucional y, a nivel futbolístico, tienen un centro del campo con un potencial tremendo, el portero titular de la selección española y dos centrales muy buenos en ritmo, balón y presión. Es un partido que hay que hacerlo muy bien para ganar en Bilbao, si no, será complicado. Es un equipo que vuelve a coger velocidad de crucero en casa. Es un partido muy difícil y, si no estás bien, te pueden pintar la cara".

El crecimiento del club

"Espero que el equipo siga al mismo nivel. Hemos hecho en 2025 56 o 57 puntos, una cifra importante. Ha sido un año muy bueno para el Espanyol, aunque nos salvamos en el último partido. Queremos llegar a 42 puntos porque creemos que, para que el club crezca, es vital estar en Primera División de forma continuada. Eso es lo que hará crecer al club a nivel económico y deportivo. Si conseguimos los 42 puntos pronto, no nos vamos a parar: intentaremos llegar a 50 y luego a 55. Vamos a ir al máximo que nos den las fuerzas".

Importancia de ganar en San Mamés

"Sería muy importante. Ganar en un campo con la historia de San Mamés, con el rival que tenemos delante, sería muy bonito. Irte de vacaciones con 33 puntos y cinco victorias seguidas sería maravilloso y nos permitiría afrontar el derbi con más energía y tranquilidad. Sabemos la dificultad del partido: no puedes cometer errores y, aun sin cometerlos, tienen jugadores como Nico Williams, Sancet, Berenguer o Iñaki que te pueden condicionar, incluso a balón parado. Es un partido muy exigente y hay que afrontarlo al 150".

Jugar en Europa

"Yo quiero que el club esté preparado para ir a Europa. Ahora mismo no lo estaría. Jugar domingo y jueves sería muy complicado mantener el nivel. Si podemos clasificarnos, lo haremos, ojalá, pero lo que queremos es que el club crezca con cabeza. No sirve ir a Europa un año si después desciendes esa misma temporada".

Valoración personal del año

"Es el mejor año a nivel laboral. Es Primera División y es un club al que quiero mucho. Cuando tuve la primera opción de venir al Espanyol vine incluso perdiendo dinero. Salvar al equipo y ser el séptimo de Prmera División en 2025 es importante. Consolidarnos como club y seguir dando pasos adelante es muy bonito. Ahora tenemos que intentar que esto no pare y seguir en esta línea en 2026".

Momento más importante de 2025

"Me quedo con la salvación. Descender habría sido el peor momento de mi trayectoria. Ganar al Madrid en casa fue maravilloso pero, sobre todo, me quedo con la comunión entre el equipo y la grada, el récord de socios y abonados y ver cómo la gente se ha enganchado al equipo. Más allá de ganar o perder, eso no tiene precio. La afición nos ayuda y estar tan unidos es fundamental".