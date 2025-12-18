Roberto Fernández: “No es que el míster no nos deje hablar de Europa, es que nosotros ni lo hablamos"

El delantero del Espanyol ha hablado de la temporada que está firmando con Manolo González al frente y de la posibilidad de acabar esta temporada de LaLiga EA Sports en puestos de europeos, pero el ex del Málaga ha querido ser claro en ese aspecto

Roberto Fernández es uno de los pilares de este Espanyol. El delantero, que llegó en el pasado mercado de fichajes tras firmar una gran 2024/2025 en calidad de cedido, cuenta con la confianza de Manolo González en cada encuentro de LaLiga, tal y como lo reflejan los datos. De esta manera, el ex del Málaga, que le dio los tres puntos hace dos jornadas al club perico ante el Rayo Vallecano, ha hablado sobre la campaña que está firmando el equipo, siendo una de las sorpresas en el campeonato doméstico, situándose quintos actualmente en la tabla.

Roberto Fernández avisa del potencia del Espanyol

En este sentido, Roberto Fernández habló en Radio Marca sobre la segunda temporada que le espera al Espanyol en LaLiga, siguiendo la misma línea que apuntó Kike García sobre el peligro de no conseguir puntos lo antes posible: “Si damos el 100% vamos a dar mucha guerra en esta Liga. El problema es que no nos podemos rebajar ni un tanto por ciento. Al 99% no nos vale. Esto no es nada. Tenemos que seguir yendo partido a partido, de tres en tres”.

Además, el delantero del conjunto de Manolo González, como no pudo ser de otra manera, fue preguntado por el posible hecho de que el conjunto perico termine en puestos europeos: “No es que el míster no nos deje hablar de Europa, es que nosotros ni lo hablamos. Dentro del vestuario solo se habla del objetivo principal y del partido del fin de semana”.

Roberto Fernández y el sueño de la selección española

Por otro lado, Roberto Fernández aprovechó para destacar el ambiente del vestuario, una de las claves del buen estado de forma del Espanyol, donde comparte vestuario con un Omar El Hilali que alabó a Manolo González esta semana: “Hay muy buen rollo, somos un grupo muy unido. La afición está con nosotros porque sabe todo lo que ha pasado el club y la historia que tiene. Un club así se merece lo que está viviendo este año". Por último, el ex delantero del Málaga valoró la opción de ir convocado con la selección española, en el caso de que Luis de la Fuente lo considere: Estoy centrado en el Espanyol, pero ojalá algún día llegue".

Roberto Fernández, ante la competencia de Kike García

Roberto Fernández comparte una bonita disputa con Kike García en el Espanyol, aunque ya han entrado ambos en el once inicial de Manolo González. Sin ir más lejos, ambos delanteros fueron titulares en el encuentro contra el Getafe, en la victoria que se llevaron los pericos gracias al gol de Cabrera. Sin embargo, el ex del Málaga definió, en una entrevista concedida a Mundo Deportivo, su relación con el futbolista de 36 años: "Increíble, es de las mejores convivencias que he tenido con una persona de mi misma posición. Siempre está encima de mí, sabe el potencial que tengo e intenta ayudarme. Yo también me dejo aconsejar por él, le pregunto cosas y hay una amistad muy bonita. Sabemos que cuando salga él, lo va a dar todo, y cuando salga yo igual. Tengo que ponerle un ‘10’ a esa relación".