﻿Ngonge, último fichaje del Espanyol: "Si no me viera aquí más de seis meses no habría opción de compra"

El delantero belga, que llega cedido del Nápoles, ha sido presentado oficialmente como nuevo futbolista del conjunto de Manolo González, donde ha expresado sus principales características en el terreno de juego y el deseo de ir convocado al Mundial

El Espanyol cerró el mercado de fichajes de invierno con la llegada de Cyril Ngonge, delantero de 25 años que llega cedido del Nápoles, tras una experiencia en el comienzo de esta temporada en el Torino. De esta manera, el nuevo futbolista del equipo de Manolo González ha sido presentado oficialmente, ante los medios de comunicación, donde ha hablado de su anterior etapa y la motivación de de llegar por primera vez a LaLiga EA Sports. En este sentido, el jugador belga podría debutar el próximo lunes en el duelo ante el Villarreal.

Ngonge, sobre el paso de la Serie A a LaLiga EA Sports

Ngonge ha confesado cómo ha pasado los últimos años de su carrera, con diferentes etapas en Italia, como en el Verona, Nápoles o en su cesión en el Torino: "La verdad es que pasé del Verona al Nápoles y por un conjunto de circunstancias no me fue bien. En los primeros partidos sí que parecía que iba muy bien, pero después en un partido de Champions contra el Barcelona estuve de baja durante un mes por lesión y me costó mucho volver. Esa temporada fue la peor para el Nápoles en los últimos diez años, así que no fue nada fácil. El estilo de juego no era exactamente el mío. Fuimos campeones de Italia, eso me enorgullece mucho, pero puede que no jugué todo lo que hubiese querido. Por eso me siento muy motivado de llegar al Espanyol porque es un equipo que juega a un fútbol muy intenso y por lo que he visto sí que creo que puedo volver a recuperar las sensaciones que tuve en el Verona".

Por otra parte, Ngonge fue preguntado por la actual crisis de resultados que atraviesa el Espanyol, que no ha podido vencer en lo que llevamos de año: "Es verdad que la presión se vive cada día en el fútbol. Cuando las cosas no salen como se esperan al final el trabajo que hacemos es el mismo. Yo continuo trabajando duro, intento sacar el máximo partido a la situación. En mi antiguo club no era fácil, ahora estoy en un club nuevo, con objetivos nuevos y al final considero que delante mí me esperan solo cosas positivas. No quiero centrarme en lo negativo". Además, el delantero belga habló de su personalidad dentro y fuera del terreno de juego: "Soy diferente dentro y fuera del campo. Fuera soy relajado, familiar. Me gusta estar en casa con mi familia y amigos. En el campo soy otra persona. Soy muy instintivo, técnico, miro mucho a portería, jugué de delantero de niño. Soy impredecible".

Ngonge no se pone fecha de caducidad en el Espanyol

Ngonge habló de su futuro en el Espanyol, donde ha firmado una cesión con opción de compra y del recibimiento de sus nuevos compañeros: "Si no me viera aquí más de seis meses no habría opción de compra. Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible y si me compran será un placer para mí. Me han dado una gran bienvenida, tanto los compañeros como el entrenador. Están abiertos a enseñarme las tácticas, ayudarme a traducir al entrenador… Es un ambiente muy positivo. Estoy muy contento por eso".

Por último, Ngonge no escondió su admiración hacia Cristiano Ronaldo: "Desde pequeño mi ídolo siempre ha sido Cristiano Ronaldo, de cuando jugaba en el Manchester United. Siempre he admirado su ética de trabajo y su manera de jugar”. Sobre el Mundial, el nuevo delantero del Espanyol apuntó que no cree "que sea un reto demasiado grande, sino que es uno de mis objetivos ahora desde el inicio de la temporada. En el Torino quería jugar, pero ahora considero que tengo que demostrar que es lo que puedo hacer y enseñar cual es mi perfil para que el seleccionador me tenga en cuenta".