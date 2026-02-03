Dolan recuerda el inicio de temporada con Manolo González al frente del Espanyol: "Eso nos da mucha confianza"

El futbolista del Espanyol ha valorado la crisis de resultados que atraviesa el equipo perico esta temporada, con cuatro derrotas en seis partidos en este arranque de año, además de un empate ante el Levante

El Espanyol no ha comenzado con buen pie el presente año en LaLiga EA Sports. Sin embargo, los de Manolo González se mantienen en puestos europeos, ya que se sitúan en la sexta posición con 34 puntos. No obstante, Dolan, que vive su primera temporada en el equipo perico, ha recordado el inicio de temporada que tuvieron, logrando importantes victorias como la inaugural frente al Atlético de Madrid. Además, el jugador de 24 años ha querido mandarle un mensaje a la afición del RCD Stadium de cara a la segunda parte de la campaña.

Dolan reconoce la dificultad del mes de enero

De esta manera, Dolan ha hablado ante los medios oficiales del Espanyol, donde ha reconocido que los "resultados han sido difíciles para nosotros. En diciembre vivimos un momento muy bueno, enero ha sido un poco complicado pero estamos motivados para darle la vuelta. Estamos trabajando duro en los entrenamientos para subir el nivel de exigencia y estar listos para volver. He vivido muchos momentos difíciles y todo se trata de tener esa unión, aguantar juntos e intentar mantener a la afición a nuestro lado y positiva, incluso en esta situación complicada. Hemos tenido un gran inicio de temporada, eso nos da mucha confianza. Hemos ganado a grandes equipos, tenemos que mantenernos unidos e intentar seguir siendo positivos, sin bajar la cabeza".

Por otra parte, Dolan destacó el aspecto mental como una de las claves en el mundo del fútbol: "Es una de las cosas más importantes del fútbol, el 90% es mental. Hemos tenido derrotas duras pero aún estamos en una buena posición. Claro que otros equipos se están acercando pero depende de nosotros intentar mantener la distancia y alejarlos". Además, el jugador del Espanyol afirmó que está "centrado que nunca para volver a rendir bien y dar el 110%, por el equipo y por la afición". Por último, el inglés le mandó un mensaje a la afición: "Que continúen con nosotros, hemos tenido un gran inicio de temporada. No dejemos que este mal momento nos separe, porque han estado increíbles, dándonos su apoyo hasta el final. Se lo devolveremos dando el 110% en el campo".

Dolan, ante un mes de febrero exigente con el Espanyol

Dolan afronta un mes de febrero, tras la derrota del pasado fin de semana ante el Alavés, donde se enfrentarán a equipos que se sitúan muy cerca en la clasificación de LaLiga EA Sports. Uno de ellos es el Villarreal, con el que se distancian en ocho puntos en la tabla. El Espanyol visitará La Cerámica este lunes a las 21:00, con el que se cerrará la jornada 22 del campeonato doméstico. Por otro lado, los de Manolo González volverán al RCDE Stadium para visitar al Celta de Vigo, en un choque fijado para el sábado 14 a las 14:00 horas. Por último, el conjunto perico viajará hasta la capital de España para verse las caras con el Atlético de Madrid en el Metropolitano, con fecha del sábado 21 a las 21:00 horas.