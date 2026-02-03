Alan Pace enfría el sueño europeo del Espanyol tras un mercado de invierno sin grandes refuerzos

El presidente y propietario del RCD Espanyol, Alan Pace, ha rebajado públicamente las expectativas del espanyolismo tras el cierre del mercado invernal. Pese a reconocer la ilusión por Europa, el máximo dirigente perico admite que la ventana de fichajes ha sido “dura” y que el club debe avanzar con prudencia, pensando más en el verano que en una revolución inmediata

Alan Pace, nuevo presidente y propietario del Espanyol, se mostró claro en sus últimas intervenciones públicas. El pasado viernes habló de la ilusión de ver al equipo peleando por el acceso a las competiciones europeas. Sin embargo, apenas unos días después, durante la gala de Mundo Deportivo, su mensaje fue sensiblemente distinto: “No podemos soñar con Europa ahora, tenemos que ir poco a poco”.

El contraste entre el deseo y la realidad resume bien el momento del conjunto perico. Deportivamente, el equipo de Manolo González se ha ganado el derecho a ilusionarse tras un gran inicio de temporada. Pero enero, con un solo punto de quince posibles y la grave lesión de Javi Puado, ha devuelto al club a un escenario mucho más prudente.

Un mercado condicionado y una apuesta medida

Desde los despachos, el mercado se afrontó con una premisa clara: solo incorporar jugadores que supusieran un salto real de nivel. Así lo marcaba la filosofía de trabajo del director deportivo, Fran Garagarza, que, pese a sus problemas de salud, participó activamente en la planificación junto a su equipo, el técnico y el propio Pace.

El resultado fue un mercado corto, con un único refuerzo: Cyril Ngonge, cedido por el Napoli. Un jugador con desequilibrio y gol, pero sin patrimonio futuro, ya que la opción de compra, alrededor de 16 millones de euros, se considera inasumible. El club, además, optó por no desinscribir a Puado para liberar masa salarial, una decisión que refuerza la idea de contención económica.

Pensar en verano más que en febrero

La estrategia de la propiedad es clara: “evolución, no revolución”. Pace y su equipo prefieren reservar esfuerzos para el mercado estival, momento que consideran clave desde su llegada. Un planteamiento que contrasta con etapas anteriores, como la de Chen Yansheng, cuando el club llegó a invertir decenas de millones en ventanas invernales.

En el apartado de salidas, el Espanyol ha aligerado plantilla con la cesión de Javi Hernández al Mirandés y el regreso de Luca Koleosho al Burnley, movimientos que no han compensado del todo la caída de rendimiento del equipo en enero.

Las matemáticas también enfrían el optimismo

Las previsiones tampoco ayudan a alimentar el sueño europeo. El superordenador de Opta ha reducido de forma notable las opciones del Espanyol de acabar en puestos continentales. Tras la derrota ante el Deportivo Alavés, las probabilidades europeas han caído hasta el 27,7%, con un reparto que deja la Champions casi descartada y la Conference League como escenario más plausible.

Además, los modelos de rendimiento reflejan que el Espanyol ha sumado más puntos de los que indican sus datos esperados, una señal de eficacia, pero también de riesgo si no se recupera el nivel mostrado antes de enero.

Realismo como mensaje final

El mensaje que deja Alan Pace es nítido: ambición sí, pero con los pies en el suelo. Europa sigue siendo un sueño, no una exigencia inmediata. La prioridad pasa por estabilizar resultados, certificar la permanencia con solvencia y preparar un verano en el que, entonces sí, el Espanyol pueda dar el siguiente paso. Mientras tanto, el club perico tiene por delante casi media temporada donde solo preocuparse por LaLiga, donde hasta el mes de enero, era el 'equipo revelación', pero que sin grandes incorporaciones, pueden empezar a sufrir.