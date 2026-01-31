Roberto Fernández reconoce la crisis perica: “No sé qué está pasando este mes de enero”

Roberto Fernández aseguró tras la derrota ante el Alavés que el Espanyol debe levantar la racha negativa y seguir trabajando para retomar la senda de la victoria

El delantero del RCD Espanyol, Roberto Fernández, se mostró visiblemente molesto tras la derrota del equipo ante el Deportivo Alavés en el RCDE Stadium. El atacante cordobés abrió el marcador para los pericos, pero el conjunto vasco logró dar la vuelta al resultado con los goles de Antonio Blanco y Lucas Boyé, dejando a los blanquiazules sin sumar en 2026.

“Hemos empezado bien, pero no sabemos qué pasa en enero”

En declaraciones a DAZN, Roberto Fernández reconoció que el equipo comenzó el encuentro con intensidad y logró adelantarse en el marcador gracias a un gran centro de Carlos Romero: “Habíamos arrancado muy bien, presionando y metimos el primer gol rápidamente. Luego no sé qué está pasando este mes de enero, nos remontan todos los partidos”, explicó el delantero, dejando entrever su frustración por la dinámica negativa que atraviesa el equipo.

Una racha que preocupa a los pericos

El cordobés apuntó al mes de enero como un periodo complicado para el Espanyol: solo un punto de quince posibles y cuatro partidos sin ganar han puesto en evidencia la falta de consistencia del conjunto de Manolo González. “Toca seguir trabajando y arrancar febrero de la mejor manera”, afirmó Roberto, consciente de que el equipo necesita un cambio de rumbo urgente.

“Hemos intentado darlo todo”

El atacante blanquiazul quiso destacar el esfuerzo colectivo pese al resultado adverso: “Hemos intentado darlo todo para llevarnos los tres puntos, pero no ha sido suficiente. Ahora hay que ir a Villarreal con la intención de sumar y darle la vuelta a esta situación. Esto son rachas, y tenemos que levantarlas”, señaló, mostrando un mensaje de optimismo y unidad para afrontar los próximos partidos.

La segunda parte y la falta de fortuna

Roberto también se refirió a la segunda mitad del encuentro, en la que el Espanyol se volcó al ataque buscando el empate: “Hemos tenido varias ocasiones, especialmente Kike García, pero no hubo suerte. Hay que seguir trabajando”, indicó. Respecto a su propio gol, que abrió el marcador pero no sirvió para puntuar, subrayó: “Fue un buen centro de Carlos Romero, hay que estar ahí, pero no ha servido para nada. Tenemos que seguir trabajando para intentar cambiar esta situación”.

El futuro inmediato: levantar cabeza en Villarreal

El delantero concluyó insistiendo en la necesidad de recuperar la confianza y romper la mala racha: “Ahora vamos a Villarreal con la idea de darle la vuelta a la situación. Tenemos que levantarnos, porque esto son rachas y hay que afrontarlas con fuerza”, afirmó, evidenciando su compromiso con el equipo y su deseo de que los pericos retomen la senda de la victoria.