El Espanyol alcanza un acuerdo para la incorporación de Cyril Ngonge

La entidad perica, que hoy recibe al Alavés en el RCDE Stadium, ha cerrado el fichaje, en forma de cesión, del delantero belga de 25 años, que llega procedente del Nápoles y firma hasta final de temporada

El Espanyol sigue trabajando un mercado de fichajes que encara la recta final, ya que acaba el próximo 2 de enero. En este sentido, la lesión de Javi Puado y el irregular comienzo de año de los de Manolo González ha abierto la puerta a nuevas llegadas. En este sentido, la entidad perica ha cerrado la llegada de Cyril Ngonge, delantero del Nápoles, que viene de estar cedido esta temporada en el Torino. No obstante, el jugador de 27 años ha alcanzado un acuerdo para defender los colores blanquiazules en el RCDE Stadium hasta final de temporada.

Manolo González abrió la puerta a nuevos fichajes

Por su parte, Manolo González tiró de ironía cuando le preguntaron, en la previa del partido contra el Alavés en el RCDE Stadium, sobre el mercado de fichajes y sus sensaciones de cara a los últimos días: "He pedido a Mbappé, creo que viene. Se ve que no está metiendo goles ahora... No diré ningún nombre, el club está valorando jugadores. Hay jugadores que han salido que no son verdad, el club está intentando traer jugadores que eleven el nivel de la plantilla". El equipo perico atraviesa en estos momentos una situación de crisis en cuanto a resultados, donde ha caído derrotado en tres partidos de LaLiga EA Sports y ha empatado otro en cuatro jornadas de este año 2026. Además, tan solo han registrado tres goles en los partidos mencionados, aunque el propio técnico gallego quiso restarle importancia a esta situación: "Julián Alvarez es un gran jugador y le está costando. No es tan fácil meter goles, le damos poco valor al gol. Tener situaciones las tenemos, pienso que hay que darles tranquilidad".

Sin embargo, el Espanyol ha acudido al mercado de fichajes en busca de nuevos refuerzos para la delantera. En este sentido, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, ha informado que el conjunto de Manolo González ha alcanzado un acuerdo para la cesión de Cyril Ngonge hasta final de temporada. Además, la misma fuente explica que en la operación se ha incluido una opción de compra no obligatoria por un valor de 16 millones de euros, además de dos adicionales. Por ello, el jugador de 25 años podría ser anunciado oficialmente en los próximos días, con el objetivo de que pueda debutar en el encuentro ante el Villarreal en La Cerámica, uno de las principales competencias del equipo perico en la clasificación de LaLiga EA Sports.

Cyril Ngonge, una cesión fallida en el Torino

Cyril Ngonge viene de estar cedido en el Torino de la Serie A. Sin embargo, el delantero belga, pese a tener minutos con regularidad, no ha tenido suerte de cara a puerta, donde ha firmado un solo gol en 23 partidos, además de dejar dos asistencias. Además, el jugador de 25 años afrontará su primera experiencia en LaLiga EA Sports, tras pasar anteriormente por equipos como el Nápoles, Verona, Groningen, Wallwijk, Jong PSV y Brujas. De esta manera, Manolo González contará con una variante en la parcela ofensiva, donde está apostando por jugadores como Pere Milla, Roberto Fernández y Kike García.