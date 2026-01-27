El Espanyol señala a Ngonge para reforzar su ataque

El RCD Espanyol, condicionado por las bajas ofensivas y la falta de gol, valora la opción de Cyril Ngonge, extremo del Torino cedido por el Nápoles, en una operación compleja del mercado invernal, la cual exige un acuerdo a tres bandas

El Espanyol acelera en la búsqueda de refuerzos durante la última semana del mercado invernal. El club blanquiazul, que sufre la baja de larga duración de Javi Puado, necesita soluciones ofensivas inmediatas para frenar una dinámica que se ha torcido en este inicio de 2026.

En ese contexto surge el nombre de Cyril Ngonge, un atacante con cartel en Italia cuyo futuro podría abrirse a un cambio de escenario. La información, adelantada por Gianluca Di Marzio, coloca al Espanyol entre los posibles destinos de un jugador con experiencia reciente en la élite.

Un perfil con recorrido y protagonismo en Italia

Ngonge, de 25 años, pertenece al Napoli, con el que se proclamó campeón de la Serie A, aunque esta temporada compite cedido en el Torino. Allí se ha convertido en una pieza habitual para Marco Baroni, participando en 20 de las 22 jornadas disputadas.

Sus números no son deslumbrantes, 1 gol y 1 asistencia en cerca de mil minutos, pero su presencia constante habla de confianza y fiabilidad. Ngonge es un futbolista que ofrece movilidad, trabajo sin balón y capacidad para ocupar varias posiciones del frente ofensivo, virtudes que explican su buen cartel en el fútbol italiano.

Una necesidad clara en el Espanyol de Manolo González

La situación deportiva del Espanyol empuja a actuar. El equipo arrastra una racha negativa reciente, con tres derrotas y un empate, y ha visto mermado su ataque por varias circunstancias acumuladas. Las salidas de Javi Hernández y Luca Koleosho han reducido alternativas, pero el golpe más duro ha sido la grave lesión de Javi Puado, capitán y principal referencia ofensiva.

El propio Manolo González ha reconocido que la prioridad pasa por incorporar gol, ya sea desde el extremo o con un delantero centro. Ngonge encaja en esa búsqueda por perfil, aunque no sea un goleador puro. Su llegada permitiría diversificar recursos y aliviar la carga ofensiva de un equipo que necesita respuestas inmediatas.

Una operación compleja y con competencia

El gran obstáculo es estructural. Para que Ngonge llegue a Barcelona sería necesario un acuerdo a tres bandas: Espanyol, Torino y Nápoles. No es una negociación sencilla, especialmente cuando el jugador tiene protagonismo en su club actual y mantiene buen mercado en Italia.

De hecho, otros equipos como la Lazio también han mostrado interés, lo que eleva la dificultad de la operación. El Espanyol deberá ofrecer un proyecto convincente y encajar las condiciones económicas en un mercado que no concede margen para errores cuando se acerca a su final.

Una apuesta de última semana con margen limitado

El mercado se cierra en la medianoche del próximo lunes 2 de febrero y el tiempo apremia. En el Espanyol siguen explorando vías para mejorar la plantilla, conscientes de que cualquier movimiento en estos días debe aportar rendimiento inmediato. Ngonge es una opción real, pero no la única, dentro de una ventana especialmente exigente.

El jugador, según distintas informaciones, estaría abierto a un cambio de aires si se dan las condiciones adecuadas. Para el Espanyol, la decisión no será solo deportiva, sino estratégica: medir riesgos, tiempos y encaje económico. En una semana final sin apenas margen de maniobra, cada paso puede marcar el rumbo de la segunda vuelta que ha iniciado de la peor manera posible.