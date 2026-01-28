Benfica - Real Madrid, en directo el partido de la UEFA Champions League en vivo online

Sigue en directo en la web de ESTADIO Deportivo el encuentro vital entre SL Benfica y Real Madrid

Los blancos llegan terceros con 15 puntos , con la posibilidad de asegurar matemáticamente su clasificación a octavos incluso con un empate. Álvaro Arbeloa dirige al equipo tras su llegada reciente, con resultados positivos en LaLiga.

El Benfica, entrenado por José Mourinho , necesita ganar sí o sí para mantener opciones de avanzar, con solo 6 puntos en el grupo. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Champions fue hace seis décadas , lo que añade un componente histórico al duelo.

El partido se disputará en el Estádio da Luz , donde el Madrid logró la Décima Champions en 2014 ante el Atlético. Más de una década después, la capital española regresa a Lisboa con la esperanza de repetir un triunfo histórico.

Los blancos tendrán la baja de Éder Militão , pero cuentan con la mayoría de su plantilla lista para el partido. Vinicius Junior será clave en ataque, acompañado por Mbappé y Rául Asencio . Arbeloa confía en mantener la dinámica positiva de victorias recientes en liga, incluyendo el contundente 6-1 al Mónaco y los triunfos frente a Levante y Villarreal .

El Real Madrid CF llega a la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 25-26 desde la tercera posición con 15 puntos, con la misión de sellar su clasificación a los octavos de final. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el equipo ha mostrado un cambio notable en rendimiento en pocas semanas y afronta el duelo ante el SL Benfica en el Estádio da Luz con opciones de avanzar incluso con un empate.

El regreso a Da Luz y la historia reciente

Más de una década después, el conjunto blanco vuelve al estadio donde conquistó la Décima Champions. El 24 de mayo de 2014, el Real Madrid venció al Atlético de Madrid en la prórroga por 4-1, gracias al histórico cabezazo de Sergio Ramos en el minuto 93, marcando el inicio de una nueva era dorada para el club. En esta ocasión, el equipo afronta la última jornada del grupo con la moral reforzada tras victorias consecutivas en LaLiga, incluyendo el 6-1 frente al AS Mónaco y triunfos recientes ante Levante y Villarreal, con goles destacados de Kylian Mbappé y Rául Asencio.

Un Benfica irregular en Europa

El Benfica, dirigido por José Mourinho, llega con realidades opuestas en sus competiciones domésticas y europeas. En la liga portuguesa se mantiene tercero con 45 puntos y sin derrotas en 19 jornadas, mostrando regularidad. Sin embargo, en Champions League solo ha logrado dos victorias y acumula cinco derrotas, lo que le obliga a un triunfo frente al Madrid para mantener opciones de avanzar.

El impacto de Arbeloa y la reacción del equipo

Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, el Madrid ha mejorado su dinámica y dejado atrás la eliminación temprana en la Copa del Rey ante el Albacete (3-2). Los blancos acumulan cinco victorias y dos derrotas en la presente Champions League y buscarán asegurar matemáticamente su puesto en los octavos, evitando los play-offs eliminatorios.

Seis décadas sin un Benfica-Real Madrid en Champions

El último enfrentamiento directo entre ambos equipos se remonta a marzo de 1965, en los cuartos de final de la Copa de Europa 64/65. Entonces, el Benfica ganó 5-1 en Lisboa, y el Madrid venció 2-1 en la vuelta, sin poder remontar. Este regreso al Estádio da Luz tiene un valor especial para el madridismo, evocando recuerdos de la Décima Copa de Europa y marcando un duelo histórico frente a uno de sus rivales más antiguos.

Duelo de banquillos y claves del partido

El encuentro contará con un reencuentro especial: Arbeloa enfrentará a Mourinho, su antiguo entrenador. Por parte del Madrid, jugadores como Vinicius Junior buscan protagonismo, mientras que la defensa tendrá bajas importantes como Éder Militão, cubiertas por Huijsen y Asencio. El Benfica, con solo seis puntos en el grupo, necesita un triunfo para mantener esperanzas de avanzar y se jugará una final anticipada frente a los blancos.

Historia europea y legado de ambos clubes

El Real Madrid sigue siendo el dominador histórico de la Champions, con un balance de 15 victorias en 18 finales desde la antigua Copa de Europa. Por su parte, el Benfica, liderado en los años 60 por Eusébio, también dejó su huella en Europa, ganando títulos tras remontar partidos ante el Madrid. Este choque actual no solo definirá la clasificación, sino que también renueva la historia de enfrentamientos clásicos europeos entre ambos gigantes.