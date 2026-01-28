Benfica - Real Madrid: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 8 de la Champions League

El conjunto blanco llega lanzado a su última cita europeo donde buscará entrar en el top-8 ante el Benfica de Mourinho

El Real Madrid CF afronta el último choque de la fase de clasificación desde la tercera posición, con 15 puntos, y con el objetivo de sellar su billete para los octavos de final. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo ha supuesto un cambio notable en apenas unas semanas. Más allá de la temprana eliminación copera, el equipo blanco ha encadenado victorias en el resto de compromisos, una dinámica que el técnico salmantino espera mantener en esta cita decisiva.

El rival será el SL Benfica de José Mourinho, que llega con un panorama muy distinto según la competición. En la liga portuguesa, el conjunto lisboeta ocupa la tercera posición con 45 puntos y se mantiene invicto tras 19 jornadas, mostrando una enorme regularidad. Sus únicas derrotas del curso en las competiciones portuguesas han llegado en la Taça de Portugal y en la Allianz Cup.

Sin embargo, en la UEFA Champions League, la situación es radicalmente opuesta. El Benfica presenta un balance de dos victorias -ante Ajax y Nápoles- y cinco derrotas frente a Qarabag, Chelsea, Newcastle, Bayer Leverkusen y Juventus, lo que le obliga a jugarse el pase en la última jornada.

El top-8, casi asegurado

Los de Arbeloa llegan con pie y medio en los octavos de final, aunque aún necesitan confirmar matemáticamente su clasificación. Una derrota podría obligar al Real Madrid a disputar los play-offs eliminatorios, un escenario que el conjunto blanco quiere evitar.El partido tendrá además un aliciente especial en los banquillos, con el reencuentro entre Arbeloa y Mourinho. El exjugador madridista se enfrenta ahora al técnico que fue su entrenador durante su etapa en Chamartín. El escenario tampoco es cualquiera: el Estádio da Luz, donde el Real Madrid conquistó en 2014 la recordada décima Copa de Europa.

Defensa en cuadro para Arbeloa

El Real Madrid llegará a Lisboa con importantes bajas en defensa. Éder Militão aún necesita cerca de dos meses para volver a los terrenos de juego, mientras que Ferland Mendy continúa entrenando al margen, aunque su regreso está más próximo. Por su parte, Antonio Rüdiger, pese a haber trabajado sobre el césped en los días previos, no será de la partida.

Mourinho se juega la vida europea

Para Mourinho, el duelo es casi una final. El técnico portugués está obligado a ganar si quiere mantener opciones de disputar el play-off, y hacerlo ante el Real Madrid añade un componente emocional extra. Pese a los altibajos mostrados en Champions, el luso confía en trasladar el gran momento del Benfica en Portugal a la competición europea y lograr una victoria de prestigio ante su antiguo club.

Onces probables del SL Benfica - Real Madrid CF en la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League

Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Tomás Araújo; Barrenechea, Barreiro; Schjelderup, Sudakov, Aurnes; Pavlidis.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius Júnior.

SL Benfica - Real Madrid CF: fecha y horario de la jornada 8 de la Champions League

El encuentro de la jornada 8 de la Champions League entre Benfica y Real Madrid -al igual que todos los de esta jornada- está programado para el miércoles 28 de enero a las 21:00 horas, en el Estádio da Luz.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 8 de la Champions League entre SL Benfica y Real Madrid CF?

El Benfica - Real Madrid de la jornada 8 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar+, a través de su canal Movistar Plus+ (dial 7), Movistar Liga de Campeones (dial 60 y en Orange TV 115), Movistar Liga de Campeones 6 (M183 y O434), Orange Fútbol 1 (dial 107) y en LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir online el SL Benfica - Real Madrid, encuentro de la jornada 8 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Benfica - Real Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del dá Luz. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.