El Arsenal aprieta por Valdepeñas y pone a prueba el blindaje del Real Madrid

La irrupción de Víctor Valdepeñas no ha pasado desapercibida en Europa. El joven defensor del Real Madrid, ya asentado en el Castilla y con minutos en la élite, vuelve a situarse en el radar del Arsenal, que valora seriamente su polivalencia y proyección pese al fuerte blindaje activado desde Chamartín

El cuidado de la cantera no es una consigna vacía en los grandes clubes europeos. Es estrategia, inversión y, en muchos casos, ventaja competitiva. En ese escenario, el Real Madrid sigue encontrando argumentos para confiar en ‘La Fábrica’, ahora con un nombre propio que empieza a generar ruido fuera de Valdebebas: Víctor Valdepeñas. A sus 19 años, el defensor vive una temporada de consolidación en el Castilla y ya ha dado el salto al primer equipo, una señal inequívoca de que el club lo considera parte del futuro.

Su progresión no ha pasado inadvertida en la Premier League. Según informa BBC Sport, el Arsenal ha vuelto a colocar su nombre en la agenda y estudia seriamente el escenario para intentar un movimiento en los próximos mercados. No es un interés nuevo, pero sí uno que ha ganado peso con el paso de los meses.

Un perfil que encaja en la élite

Valdepeñas se ha convertido en una de las piezas más fiables del Real Madrid Castilla, formando pareja habitual en el eje de la zaga y mostrando una madurez poco común para su edad. A ello se suma un factor diferencial: su polivalencia. Puede actuar como central zurdo o como lateral izquierdo, una cualidad muy valorada en los grandes proyectos europeos.

Esa versatilidad es precisamente uno de los aspectos que más seducen al cuerpo técnico gunner, encabezado por Mikel Arteta. En un fútbol cada vez más dinámico, contar con defensores capaces de adaptarse a distintos roles es un activo estratégico, especialmente pensando en operaciones de medio y largo plazo.

La temporada de Valdepeñas ya dejó una imagen significativa: su debut con el primer equipo del Real Madrid en LaLiga, como titular ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Setenta y ocho minutos solventes, sin estridencias, pero con una lectura táctica y una personalidad que reforzaron la sensación interna de que el jugador está preparado para competir en escenarios mayores.

El Arsenal observa, pero no se precipita

Desde Londres, el interés es real, aunque no inmediato. El Arsenal cuenta con una defensa consolidada y no tiene urgencias a corto plazo, por lo que el seguimiento a Valdepeñas se enmarca en una política de anticipación. El verano aparece como el momento más probable para explorar la operación, siempre que las condiciones lo permitan.

El principal obstáculo es evidente: la cláusula de rescisión. El Real Madrid ha blindado al jugador con una cifra que supera los 50 millones de euros, lo que sitúa cualquier intento de negociación en un terreno complejo. Aun así, en Inglaterra no descartan valorar una inversión importante si la evolución del futbolista mantiene la línea actual.

El Madrid mueve ficha y refuerza su posición

En Chamartín no son ajenos al interés externo. Lejos de improvisar, el club se adelantó a los acontecimientos. En diciembre, poco después de su estreno en Primera división, el Real Madrid renovó el contrato de Valdepeñas hasta 2029, mejorando notablemente sus condiciones salariales y elevando su cláusula. Un mensaje claro: el club confía en él y no facilitará su salida.

La sensación interna es de control absoluto de la situación. El Madrid considera que tiene el peso de la negociación y ve al jugador como un activo deportivo, no como una pieza de mercado. La apuesta es clara: crecimiento progresivo, minutos en el Castilla y oportunidades selectivas con el primer equipo cuando el contexto lo permita.

Cotización en alza y presente estable

La progresión de Valdepeñas también se refleja en su valoración de mercado. En la última actualización, su tasación pasó de 500.000 euros a 3 millones, situándose en la cúspide del Castilla junto a otros talentos emergentes. Más allá de cifras, su estatus dentro del filial no se ha resentido con los cambios en el banquillo ni con la competencia interna: sigue siendo titular y una referencia defensiva.

El propio jugador permanece ajeno al ruido exterior. Su discurso es claro: centrarse en el presente como vía para construir el futuro. El objetivo sigue siendo triunfar en el Real Madrid, con el Castilla como trampolín natural.

Un pulso silencioso de fondo

El interés del Arsenal añade un componente de presión y expectativa, pero también confirma algo esencial: Víctor Valdepeñas ya ha entrado en el radar de la élite europea. El Madrid lo sabe y ha reaccionado con firmeza. Londres observa y espera. Y el futbolista, mientras tanto, sigue creciendo partido a partido, entrando en las convocatorias de Álvaro Arbeloa.

El desenlace no es inmediato, pero el escenario está planteado. Si el rendimiento se mantiene, el nombre de Valdepeñas seguirá apareciendo en las agendas más influyentes del continente. La diferencia, esta vez, es que el Real Madrid parece decidido a no dejarlo escapar.