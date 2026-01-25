El último negocio redondo de Florentino Pérez en el Real Madrid

El club blanco está a punto de salir beneficiado de una operación en el Calcio, gracias a la formación en La Fábrica de Mario Gila

Los tentáculos de Florentino Pérez están por todas partes. El Real Madrid es una máquina de generar ingresos gracias a la gestión de un presidente que está dedicando ya casi toda su vida a hacer crecer al conjunto blanco. Y pese a ello, muchos le silban y piden su dimisión. Por eso este fútbol no hay quien lo entienda.

Pues bien, la última gran operación del máximo dirigente madridista podría estar en el Calcio italiano. Se llama Mario Gila y actualmente es uno de los centrales de moda en la liga italiana.

El jugador de la Lazio ha despertado el interés de los peces gordos de dicho país y el Milan ya ha dejado caer que estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros. Según apuntan desde Italia, la operación está en marcha y se podría oficializar en el próximo verano, cuando tan sólo le quedaría un año de contrato en el conjunto romano.

Así, como el Real Madrid aún posee el 50% de los derechos de su venta, se llevaría en este caso hasta 10 millones de euros. Cabe recordar que fue un jugador que pasó por La Fábrica y que llegó a debutar con el primer equipo.

El fichaje de Gila por la Lazio

Gila, de 25 años, lleva tres temporadas y media en la Lazio italiana, equipo que se hizo con sus servicios por 6 millones y cuyo valor de mercado en estos momentos está en torno a 30.

Además de la propuesta milanesa, el central tiene otras encima de su mesa, si bien la más suculenta es la del conjunto rossonero.

La actualidad del Real Madrid tras vencer al Villarreal

El Real Madrid regresó a los entrenamientos, sin descanso el domingo tras vencer en la noche del sábado al Villarreal en La Cerámica, y comenzó a preparar la última jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en la que se enfrenta al Benfica en Portugal, con Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger dando pasos firmes hacia sus regresos.

Más tiempo de baja les espera a Éder Militao y Ferland Mendy, que continuaron el domingo con sus sesiones de recuperación, mientras que sobre el césped comenzaron a enfocar al Benfica un grupo formado por Andriy Lunin, Dani Carvajal, David Alaba, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Rodrygo y Gonzalo García.