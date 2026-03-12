El Real Madrid toma una decisión con respecto al futuro de Camavinga

El extremo francés, pese a que tiene contrato hasta 2029, tiene las puertas abiertas del club para una posible salida. En este sentido, la dirección deportiva "va a escuchar ofertas" por el centrocampista de 23 años, como ha desvelado Matteo Moretto

Camavinga no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid, en la que es su quinta temporada en la entidad merengue. El centrocampista francés ha sufrido diferentes lesiones que le han hecho perderse partidos con el conjunto que actualmente dirige Arbeloa. Lo último, un problema dental que le dejó fuera de la convocatoria contra el Getafe y Celta de Vigo. Por otro lado, su futuro podría dar un giro inesperado en el próximo mercado de fichajes, ya que la dirección deportiva va a escuchar ofertas por un jugador al que no consideran intransferible.

Camavinga, ante unos meses determinantes en el Real Madrid

Camavinga cuenta con contrato en el Real Madrid hasta junio de 2029. Desde su llegada, el francés ha tenido la confianza de Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa. Sin embargo, el jugador de 23 años ha sufrido diferentes problemas que le han hecho perderse varios partidos esta temporada, lo que ha provocado que futbolistas como Thiago Pitarch den un paso al frente y se hagan con un hueco en el once inicial, condicionado por las bajas de Ceballos y Bellingham. En este sentido, el canterano entró en la alineación titular para recibir al Manchester City, por lo que el ex del Stade de Rennes, en su regreso a la convocatoria, se quedó en el banquillo. Finalmente, el técnico salmantino le dio entrada en el minuto 70, con el objetivo de ganar músculo en un centro del campo con mucho desgaste a lo largo de todo el partido en el Bernabéu frente a los de Guardiola. Pese a ello, la dirección deportiva mantiene incertidumbre con el futuro del internacional con Francia, hasta el punto de catalogarlo como 'transferible".

De esta manera, Matteo Moretto, periodista especialista en el mercado de fichajes, ha informado en Marca de la sittuación actual con Camavinga: "El Real Madrid va a escuchar ofertas por Camavinga. No es un futbolista intransferible, podría salir en el próximo mercado de fichajes. Ya hay clubes de la Premier League pendientes de él. De momento el Real Madrid no pone un precio, pero está claro que no quieren bajar de los 50 millones pero queda por ver cuánto van a ofrecer y si algún equipo va a aparecer pero seguro, según lo que sé yo, que Camavinga no es intransferible". Por ello, queda por saber la parte del futbolista, que cuenta con tres años más de contrato en el club blanco y sigue contando con minutos, pese a la irregularidad por sus diferentes problemas musculares.

La postura del entrenador del Real Madrid, clave para el futuro de Camavinga

De momento, el entrenador del Real Madrid es Álvaro Arbeloa, con el que ha sido titular en la mayoría de encuentros. Sin embargo, nombres como Klopp o Allegri han sonado con fuerza en las últimas semanas para llegar al banquillo merengue, cuestionando la presencia del técnico salmantino. De esta manera, la decisión de cara a la próxima temporada podría ser determinante en el futuro de Camavinga, para conocer las intenciones de todas las partes. Mientras tanto, queda por esperar que finalmente uno de los clubes interesados realicen una oferta por su fichaje, lo que podría provocar que el centrocampista francés se replanteara su etapa en el club blanco, donde viene siendo importante en las últimas campañas.