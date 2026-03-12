Mensaje de conjura en el Elche para asaltar el Santiago Bernabéu

El cuadro franjiverde, el único equipo español profesional que todavía no ha ganado fuera de casa esta temporada, visita a un Real Madrid eufórico tras golear al City

El centrocampista del Elche Germán Valera afirmó este jueves, en rueda de prensa, que ante el Real Madrid, rival de la próxima jornada, su equipo tendrá que “saber sufrir” si quiere lograr un resultado positivo en el Bernabéu.

El murciano se mostró convencido de que, a pesar de la mala racha de su equipo, que no ha ganado este curso fuera ni en lo que se lleva de 2026, el Elche puede vencer en Madrid y recordó el partido de la primera vuelta (2-2), en el que en su opinión ya mereció imponerse.

“Sabemos que es un campo muy complicado, pero a pesar de esta dinámica el equipo está con ganas y confianza”, señaló el jugador, que afirmó afronta el partido con el objetivo de “seguir siendo el Elche que hemos sido”.

Valera indicó que los equipos como el Madrid “castigan los errores” que se cometen y pidió a su equipo “dar un pasito más” y no venirse abajo en el caso de que el conjunto local se adelante.

“Tenemos que ser nosotros y en los momentos de dificultad ser más equipo que nunca y estar juntos, que es lo que nos ha ido bien”, explicó. Descartó que el Madrid pueda ser más asequible por tener apenas tres días después la vuelta de la Liga de Campeones, ya que indicó que “aunque haga rotaciones, juegan los mejores del mundo”.

Sin embargo, sí admitió que el equipo de Álvaro Arbeloa lleva “mucha carga de partidos”, por lo que el Elche debe “descansar con el balón y que ellos se desgasten el máximo posible para que no estén tan frescos”.

El centrocampista aseguró que el Elche no tiene en mente el siguiente partido ante el Mallorca, rival directo por la permanencia, y reconoció que del Getafe, último equipo que ganó en el Bernabéu, se puede aprender “que fueron fuertes en los duelos y estuvieron concentrados en defensa”.

“Aunque sea diferente a nosotros, cogemos lo mejor de cada partido para tomar nota y hacerlo nosotros también”, señaló Valero, que aseguró que el Elche es “muy capaz” de salir de la actual dinámica negativa en la que se encuentra.

En cuanto al estado de ánimo del entrenador, Eder Sarabia, el murciano desveló que es el que más energía y confianza nos da. “Siempre es positivo y está convencido de que vamos a salir de esta dinámica todos juntos”, incidió el futbolista, que dijo sentirse cómodo en su papel de carrilero en la banda izquierda, si bien admitió que le gusta más atacar.