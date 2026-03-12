Guardiola se rinde ante el Real Madrid: "¿Oportunidades de remontar? No muchas"

El técnico del Manchester City fue muy claro cuando le preguntaron por las posibilidades que tiene su equipo de pasar la eliminatoria tras el 3-0 encajado en el Santiago Bernabéu.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que, en su opinión, sus opciones de remontar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, tras caer 3-0 en la ida, “no” son “muchas”.

“¿Oportunidades de remontar? No muchas. Lo intentaremos, pero las oportunidades son pocas. Sabemos que lo tenemos que hacer mejor”, señaló en rueda de prensa.

Un Pep Guardiola que defendió que, a pesar del resultado en contra, su equipo no jugó mal como para merecer un resultado tan abultado en contra: “Tengo la sensación de que hemos jugado bien, llegando a última línea, nos han funcionado bien los pases… pero nos ha faltado un poco. Su primer gol no lo defendimos bien. Es un resultado complicado, pero quedan seis días e intentaremos remontar con nuestra gente”.

“El partido nuestro no ha sido tan malo para irnos 3-0. No tengo una situación de impotencia. Hemos llegado muchas veces a área pequeña y era cuestión de encontrar el remate en área pequeña, que no lo hemos encontrado, pero llegar hasta ahí significa que el proceso ha sido bueno. Nos faltó ese detalle, de haberlo conseguido hubiésemos logrado algún gol”, añadió.

Eso sí, insistió en que, a pesar de no considerar justo el resultado, no quería quitar mérito al partido del Real Madrid: “El Real Madrid se lo ha merecido. Es un equipo con mucha calidad y nos han cortado muchas transiciones. En la segunda parte hemos jugado mejor y hemos tenido ocasiones para marcar algún gol”.

“El Madrid siempre ha jugado bien, con esas transiciones. He jugado 50 partidos como entrenador y como jugador y te pueden dominar y pueden salir en transición y correr. Han controlado, han pasado bien el balón, pero mi sensación es que tan mal no hemos estado, aunque esta percepción con 3-0 no es fuerte”, destacó.

El Real Madrid pidió respeto para Guardiola

El Real Madrid solicitó a la grada de animación, tras la advertencia de cierre parcial del Santiago Bernabéu y la multa de la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 15.000 euros por comportamiento racista en el encuentro ante el Benfica, que no portasen banderas de España ni realizasen cánticos ofensivos contra Pep Guardiola en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

La situación acaecida el pasado 25 de febrero, en el partido de vuelta de la ronda de clasificación a octavos de final ante el Benfica, cuando un aficionado de la grada de animación del Real Madrid fue expulsado del Bernabéu tras ser captado realizando el saludo nazi, ha provocado la petición del club blanco a sus aficionados.

El club se reunió con representantes de la grada de animación madridista, ubicada en el fondo sur del estadio, y les trasladó la petición de acudir vestidos de blanco y sin banderas de España. También se solicitó un especial cuidado en cánticos que se realizan contra la figura de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, que ya provocaron multas económicas en el pasado.