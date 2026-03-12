Courtois rebaja la euforia y el tobillo de Tchouaméni enciende las alarmas en el Real Madrid

El cancerbero blanco volvió a dejar su portería a cero realizando algunas intervenciones de auténtica locura. Ahora, el belga no quiere dar lugar al City de poder soñar con la remontada

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, ya tiene experiencia de sobra en la Champions League como para no estar confiado al 100% de estar ya en cuartos de final pese al recital blanco ante el City (3-0). Porque sabe que les espera una noche difícil en el Etihad Stadium el próximo martes.

"Es una noche bonita pero, al final, es sólo la mitad de la eliminatoria. Muy feliz con el trabajo del equipo, la intensidad y por ver luchar a uno por el otro. Tenemos muchas lesiones pero sin excusas luchamos hasta el final. Es un resultado bonito pero recuerdo derrotas en el Etihad que hacen todo posible", dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Álvaro Arbeloa definió a Fede Valverde, el autor de los tres goles del triunfo madridista, como "el Juanito del Siglo XXI", y Courtois extendió los elogios hacia el centrocampista uruguayo: "Fede es muy rápido, muy fuerte, va bien de cabeza y tira bien. Habíamos entrenado buscar ese espacio a la espalda si estaban altos. Nos salió muy bien. El tercer gol es súper bonito y estoy muy contento por él. No vi jugar a Juanito pero es un jugador mítico y Fede es una leyenda del club".

El primer tanto del partido nació con un pase en largo desde su portería a la carrera de Fede Valverde. "Saben que tengo buen pie, sobre todo en largo y que llego muy lejos. Lo hemos aprovechado. Es más fácil ante equipos que ponen la línea alta que otros que ponen bloque bajo. Contento con el pase".

En la mejoría del Real Madrid, Courtois destacó dos aspectos: "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos porque no salimos cada día como hoy, con esta intensidad, concentración, metidos al cien por cien. Lo tenemos que cambiar en algunos partidos. Y en LaLiga hay equipos que nos defiende muy bajo y no encontramos huecos. El City es muy ofensivo y encuentras espacios que en nuestra competición no hay".

Por último, el meta madridista dejó la portería a cero con una gran parada con los pies tras un robo que sufrió dentro de su área Thiago Pitarch: "Queremos buscar tercer hombre y por eso se la di, pero tenía presión detrás. Es un chico que le gusta tener la pelota y ahí te traban, estuve rápido porque vi llegar el balón y lo salvé con la pierna. Feliz por ayudarle".

Tchouaméni acabó tocado

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, destacó la imagen ofrecida en "un partido grande" ante el Manchester City para vencer 3-0 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y aseguró que cuando trabajan "todos juntos" pueden "ganar todos los partidos".

"Cuando trabajamos todos juntos como equipo podemos ganar todos los partidos. Hay partidos que no hemos jugado de la mejor manera pero cada partido intentamos dar lo mejor y creo que hemos jugado un partido grande. Tenemos que seguir así si queremos ganar títulos esta temporada", analizó.

Tchoauméni también se rindió ante su compañero Fede Valverde, que marcó el primer triplete de su carrera. "Es increíble lo que ha hecho, ha jugado en banda derecha pero puede jugar en todas las posiciones del campo con clase mundial".

Por último, encendió las alarmas con su estado físico, porque con todas las bajas que tiene ya Arbeloa lo que hacía falta es que el francés también se sumara a larga lista que hay ya en la enfermería blanca. Reconoció que acabó con mucho dolor el partido en un tobillo y que será sometido a pruebas este jueves: "De verdad que no sé si tengo algo, vamos a hablar mañana pero no es lo más importante como estoy, es la victoria y como hemos jugado como equipo".