Courtois confiesa el verdadero cambio del equipo con Arbeloa

El meta madridista ha reconocido cuál era el principal problema del equipo cuando Xabi Alonso estaba en el banquillo

Algo ha cambiado en el Real Madrid desde que Xabi Alonso no dirige el equipo blanco. Es una realidad. Al margen del batacazo copero frente al Albacete, que se produjo por la cabezonería de Arbeloa por querer pasar la eliminatoria con demasiados jugadores del filial, el conjunto madridista ha reaccionado a tiempo y a estas horas va líder en LaLiga y está dentro de los ocho primeros en la tabla de la Champions League a falta de una jornada. Los partidos de Levante, Mónaco y Villarreal han servido para ver una cosa distinta en los jugadores. Eso sí, el Santiago Bernabéu también ha puesto lo suyo con sus pitos.

Pero lo complicado ya está hecho: sacar al equipo de semejante dinámica negativa y cambiar el ambiente que había entre afición y jugadores. Y por todo ello, Álvaro Arbeloa se marchó feliz de La Cerámica, donde su equipo supo ser paciente y ganar en la segunda parte. Eso sí, con los goles del de siempre, Kylian Mbappé, que firmó un nuevo doblete para su cuenta goleadora.

"Ha sido una victoria de equipo y de grupo. La salida al campo del Villarreal era una de las más complicadas que nos quedaban en la Liga y hay que darle mucho mérito a la victoria. Tenemos margen de mejora. Tenemos pocos entrenamientos juntos y no hemos tenido tiempo para trabajar. Tenemos mucho que mejorar en todos los aspectos, pero empezando desde la solidez y el trabajo", manifestó el técnico salmantino en la rueda de prensa.

Posteriormente y ante los micrófonos de Carrusel Deportivo, el guardameta Thibaut Courtois dio en la clave del cambio: "Siempre hemos estado implicados... al final es un poco de actitud personal, que no hemos tenido siempre como se debe. Jugamos miércoles-sábado, así, y es normal que en algún partido salgas con un poco menos de intensidad. Hoy en día si no sales a todo gas, no siempre te va a salir bien. Fue un poco eso contra el Celta. Nos hemos dado cuenta que no se puede. Si estamos todos enchufados..."

Sobre las posibilidades de que el Barcelona pinche ante el Real Oviedo y se pueda confirmar el adelantamiento de los blancos en la tabla a los culés, el cancerbero belga no cree que el equipo asturiano vaya a dar la sorpresa en el Camp Nou por los nervios azulgranas de verse segundos actualmente: "¿El Barça? Ellos están en su mundo, centrados en su equipo y en su manera de trabajar. Estarán tranquilos aunque haya ganado hoy...En el fútbol nunca te puedes relajar”.