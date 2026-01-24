30 aniversario

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Real Madrid y la derrota del Athletic Club en la jornada 21 de Primera división

La jornada 21 de LaLiga EA Sports trajo la confirmación del cambio en el Real Madrid y un nuevo tropiezo del Athletic Club en Nervión. Se midieron Rayo Vallecano y Osasuna, Valencia y Espanyol, Sevilla y Athletic Club, Villarreal y Real Madrid

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Real Madrid y la derrota del Athletic Club en la jornada 21 de Primera división

El Real Madrid duerme líder a falta del partido del BarcelonaCordon Press

Juande PérezJuande Pérez 2 min lecturaSin comentarios

LaLiga EA Sports ya empieza a descontar jornadas de camino al final de la competición. Este sábado se disputaron cuatro encuentros de la jornada 21 de LaLiga EA Sports y en estos partidos se vieron las caras Rayo Vallecano y Osasuna, Valencia y Espanyol, Sevilla y Athletic Club, Villarreal y Real Madrid.

Rayo Vallecano 1-3 Osasuna

Osasuna, con un gol del croata Ante Budimir en la primera parte y otros dos de Jozhua Vertrouwd en propia puerta y Asier Osambela en el tiempo añadido de la segunda mitad, ganó en un gélido partido en Vallecas al Rayo, que cada vez se acerca más al descenso.

Valencia 3-2 Espanyol

El Valencia se empeñó este sábado en ganar a Espanyol y acabó por lograrlo con un penalti de Largie Ramazani ya en el descuento que dejó sin premio al equipo catalán después de que neutralizara los tantos de Hugo Duro y de Eray Cömert por medio de Ramón Terrats y de Urko González de Zárate y que supuso la segunda victoria seguida de los de Carlos Corberán, algo que no había pasado en toda la campaña.

Sevilla 2-1 Athletic Club

El Sevilla ha remontado este sábado a un Athletic (2-1) que sigue en caída libre en Liga en un encuentro que permite a los andaluces alejarse de la zona de descenso y ponerse por delante de su rival de este sábado, que se adelantó mediante Navarro antes de que Peque y Akor Adams, de penalti, le diesen la vuelta al marcador.

Villarreal 0-2 Real Madrid

Dos goles del delantero francés Kylian Mbappé en la segunda parte, el último en el tiempo de descuento y de penalti, permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal, consolidar la recuperación experimentada desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa y dormir líder.

Clasificación actualizada de LaLiga EA Sports

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email