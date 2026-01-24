Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Real Madrid y la derrota del Athletic Club en la jornada 21 de Primera división

La jornada 21 de LaLiga EA Sports trajo la confirmación del cambio en el Real Madrid y un nuevo tropiezo del Athletic Club en Nervión. Se midieron Rayo Vallecano y Osasuna, Valencia y Espanyol, Sevilla y Athletic Club, Villarreal y Real Madrid

LaLiga EA Sports ya empieza a descontar jornadas de camino al final de la competición. Este sábado se disputaron cuatro encuentros de la jornada 21 de LaLiga EA Sports y en estos partidos se vieron las caras Rayo Vallecano y Osasuna, Valencia y Espanyol, Sevilla y Athletic Club, Villarreal y Real Madrid.

Rayo Vallecano 1-3 Osasuna

Osasuna, con un gol del croata Ante Budimir en la primera parte y otros dos de Jozhua Vertrouwd en propia puerta y Asier Osambela en el tiempo añadido de la segunda mitad, ganó en un gélido partido en Vallecas al Rayo, que cada vez se acerca más al descenso.

Valencia 3-2 Espanyol

El Valencia se empeñó este sábado en ganar a Espanyol y acabó por lograrlo con un penalti de Largie Ramazani ya en el descuento que dejó sin premio al equipo catalán después de que neutralizara los tantos de Hugo Duro y de Eray Cömert por medio de Ramón Terrats y de Urko González de Zárate y que supuso la segunda victoria seguida de los de Carlos Corberán, algo que no había pasado en toda la campaña.

Sevilla 2-1 Athletic Club

El Sevilla ha remontado este sábado a un Athletic (2-1) que sigue en caída libre en Liga en un encuentro que permite a los andaluces alejarse de la zona de descenso y ponerse por delante de su rival de este sábado, que se adelantó mediante Navarro antes de que Peque y Akor Adams, de penalti, le diesen la vuelta al marcador.

Villarreal 0-2 Real Madrid

Dos goles del delantero francés Kylian Mbappé en la segunda parte, el último en el tiempo de descuento y de penalti, permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal, consolidar la recuperación experimentada desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa y dormir líder.

Clasificación actualizada de LaLiga EA Sports