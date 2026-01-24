Rayo 1-3 Osasuna: El 'rayo' Víctor Muñoz fulmina a Vallecas entero

El joven osasunista fue el más incisivo durante los noventa minutos y, cuando todo parecía que acabarían repartiéndose los puntos, firmó la jugada decisiva del partido. Budimir volvió a marcar

Un duelo vital para no ver peligrar la permanencia se disputaba en Vallecas en la tarde de hoy. Rayo y Osasuna llegaban empatados a 22 puntos en la tabla y necesitaban sumar de tres para respirar aire fresco en la misma.

Pues cuando todo parecía que se irían tal y como vinieron, Víctor Muñoz rompió todas las apuestas y quinielas con un tanto en el tiempo añadido. Finalmente se lo dieron a Jozhua Vertrouwd, en propia puerta, pero el joven osasunista fue el MVP del partido porque lo intentó de todas las maneras hasta que lo consiguió. La guinda navarra la puso a la contra y también en el tiempo de alargue Osambela.

La primera parte comenzó con Osasuna muy intenso, robando balón en campo contrario y usando un juego muy vertical cada vez que lo hacía en campo propio. La mejor ocasión del Rayo fue a los siete minutos. Álvaro García puso un centro por la banda izquierda al corazón del área y Jorge de Frutos, a la carrera, remató por encima del travesaño delante de Sergio Herrera.

Y aunque por ocasiones fueron unos primeros cuarenta y cinco minutos muy igualados, el conjunto navarro fue ligeramente dominador gracias a la velocidad de Víctor Muñoz y Javi Galán y al poderío de Budimir arriba. Y precisamente en un córner provocado por el propio Galán, el croata cazó la segunda jugada y a los 30 minutos adelantó a Osasuna con un toque sutil que sirvió para batir por bajo a Batalla.

De ahí al descanso, el conjunto de Lisci fue superior e incluso pudo ampliar la brecha en otra acción a balón parado. Rubén García la reventó en una falta en la frontal y el rechace lo cogió Galán y la estrelló en el larguero (37').

Tras el pase por los vestuarios y con los cambios de Iñigo Pérez, el partido cambió por completo. Fue el Rayo el que dio un paso adelante y el que igualaría el marcador en otra segunda jugada, en otro saque de esquina. Ciss, con la cabeza, puso el 1-1 anticipándose a la zaga navarra (58'). A raíz del 1-1, los de Vallecas se crecieron y el recién llegado y entrado Ilias tuvo el 2-1 en sus botas, pero se enredó con sus piernas.

En la recta final del partido pudo ganar cualquiera. Osasuna pidió penalti por una posible mano dentro del área rayista, mientras que el Rayo lo intentó a base de contragolpes. Pero el que encontró el gol fue el que más lo buscó, Víctor Muñoz. Su disparó tocó Jozhua Vertrouwd y sorprendió a Batalla en el 91'. Un jarro de agua fría que silenció Vallecas. Y con el Rayo volcado a la desesperada, Osambela sentenció con el 1-3 en otro contragolpe, esta vez iniciado por Moncayola.

Con estos tres puntos, Osasuna consigue su primer triunfo a domicilio esta temporada y duerme octavo.

Ficha técnica:

Rayo Vallecano: Batalla, Pacha Espino, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría, Óscar Valentín (Alemao 46'), Pedro Díaz, Carlos Martín (Ilias 46'), Isi (Jozhua Vertrouwd 72'), Álvaro (Fran Pérez 89') y De Frutos (Camello 72').

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz (Asier Osambela 75'), Aimar Oroz (Bretones 80'), Rubén García; Víctor Muñoz (Torró 91'); y Budimir (Raúl García 80')

Goles: 0-1 (28') Budimir; 1-1 (58') Pathé Ciss; 1-2 (91') Jozhua, en propia puerta; 1-3 (93') Asier Osambela.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano). Amonestó a los locales Pedro Díaz y Ciss; y a los visitantes Iker Muñoz y Herrando.