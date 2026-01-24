Rayo - Osasuna, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Madrileños y navarros se miden en Vallecas en una auténtica final por la permanencia en la que llegan empatados a puntos y a sólo tres de la zona de descenso

¡Buenos días! Nos encontramos ya aquí dispuestos a narraros todo lo que acontece aquí en este Rayo-Osasuna que comenzará a partir de las 14:00 horas y en la que habrá en juego tres puntos vitales para permanecer en Primera una temporada más.

Uno de los alicientes que tendrá este partido es ver las caras nuevas de ambos equipos. Al menos, en Osasuna, Alessio Lisci ha confirmado que Raúl Moro "está para jugar". Y en le bando local podría debutar el extremo marroquí Ilias Akhomach, cedido por el Villarreal al Rayo hasta el final de la presente temporada.

Osasuna: Lisci no podrá contar ni con Catena, expulsado ante el Oviedo, ni Iker Benito, quien sigue con sus proceso de recuperación.

Rayo Vallecano: Iñigo Pérez recupera al senegalés Pathé Ciss, tras su participación en la Copa África, y a Sergio Camello, quien ya ha superado sus molestias. Por contra, cuenta con las bajas de Ratiu, Balliu, Mumin y Mendy.

Osasuna ya pisa Vallecas y los jugadores han podido comprobar de primera mano el estado del terreno de juego.

Rayo y Osasuna, empatados con 22 puntos, a solo tres del descenso, se miden en Vallecas en busca de un triunfo que les permita impulsarse en la clasificación en un duelo que será especial para el técnico del equipo madrileño, Iñigo Pérez, que jugó en el primer equipo navarro de 2018 a 2022.

El equipo madrileño afronta la cita tras la dolorosa derrota de la última jornada contra el Celta de Vigo que, por un lado le acerca al descenso y por otro le empieza a mostrar lejana la posibilidad de repetir clasificación europea.

El principal aspecto a mejorar por parte del conjunto vallecano es el aspecto realizador, ya que con solo 16 goles en 20 partidos está teniendo que rentabilizar mucho cada tanto que marca y esa cifra le sitúa como el tercer equipo que menos marca de la categoría solo por detrás del Oviedo (11) y el Getafe (15).

El debut de Ilias Akhomach y el regreso de Pathé Ciss

Para este partido, Iñigo Pérez, técnico del Rayo, verá cumplida una de sus demandas tras la crítica que efectuó hace dos semanas sobre el estado del terreno de juego. Las zonas de las áreas y los laterales, las más castigadas, han sido sustituidas esta semana. Sobre ese césped podría debutar el extremo marroquí Ilias Akhomach, cedido por el Villarreal hasta final de temporada y que ya ha completado un par de entrenamientos con sus compañeros.

El que también estará es el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que, tras ganar la Copa África con su selección, se ha incorporado esta semana a la dinámica de trabajo del equipo y está disponible, igual que el delantero Sergio Camello, que ya ha superado unas molestias.

Osasuna llega con Budimir 'on fire'

Enfrente está Osasuna, que visita Vallecas con la ambición de conseguir la primera victoria a domicilio del curso con Raúl Moro en la lista de convocados, dejando clara la intención de Alessio Lisci de hacer debutar al jugador presentado este jueves. Los rojillos afrontan el choque con la necesidad de mejorar lejos de El Sadar, ya que son el peor visitante del campeonato, con solo dos puntos sumados de los 30 posibles hasta la fecha. Aun así, el equipo navarro quiere romper esa dinámica negativa y lograr su primera victoria a domicilio del curso.

El reto no será sencillo, ya que Osasuna encadena tres derrotas consecutivas en sus visitas al feudo franjirrojo, un precedente que eleva la dificultad del encuentro. Más allá de obsesionarse con la primera victoria a domicilio, el objetivo principal es hacer un buen partido. Como nota positiva, el triunfo en el último suspiro ante el Oviedo ha supuesto un importante impulso anímico para el grupo. El gol de Víctor Muñoz en el minuto 92 hizo estallar El Sadar y confirmó que el joven atacante ha caído de pie en Pamplona.

Además, en ese partido, Ante Budimir volvió a demostrar su fiabilidad de cara a puerta al alcanzar las ocho dianas en la presente Liga, dejando claro que su olfato goleador sigue intacto.