El Rayo-Osasuna deja estas reacciones y todas denuncian lo mismo: Iñigo Pérez, Lisci, Chavarría, Víctor Muñoz...

Tanto locales como visitantes lamentaron el estado del césped vallecano. Los navarros, al menos, se marcharon satisfechos con sus primeros tres puntos a domicilio

Osasuna, con un gol del croata Ante Budimir en la primera parte y otros dos de Jozhua Vertrouwd en propia puerta y Asier Osambela en el tiempo añadido de la segunda mitad, ganó en un gélido partido en Vallecas al Rayo, que cada vez se acerca más al descenso.

Tras el varapalo sufrido la pasada jornada con la goleada en Vigo y la eliminación copera ante el Alavés, el Rayo regresó a Vallecas dispuesto a comprobar el estado del césped, una vez sustituidas las zonas de las áreas y los laterales, objeto de las críticas de su técnico, Iñigo Pérez, que cada vez que juega contra Osasuna vive un duelo especial por su pasado rojillo y ser el equipo de su ciudad de nacimiento.

Chavarría carga contra el césped de Vallecas

Pep Chavarría, lateral izquierdo del Rayo, lamentó la derrota frente a Osasuna, que se produjo con dos goles en el tiempo añadido de la segunda parte, y criticó el estado del césped del Estadio de Vallecas, del que dijo que es "una vergüenza".

"Hemos empezado bien. Sabemos que Osasuna juega directo y aprovecha la estrategia y el balón parado y eso ha hecho. Es una derrota dolorosa porque en la segunda parte hemos tenido ocasiones para adelantarnos. Estamos muy jodidos", dijo Chavarría, en declaraciones a Dazn.

El futbolista del Rayo, dolido tras la derrota, aprovechó la ocasión para criticar el césped del estadio, un factor que en el partido anterior también fue motivo de queja de su técnico, Iñigo Pérez: "El campo es una vergüenza, no podemos jugar aquí".

Víctor Muñoz, feliz por la primera victoria fuera de casa

Víctor Muñoz, centrocampista de Osasuna y protagonista en el segundo gol de su equipo en Vallecas, se mostró feliz por el triunfo ante el Rayo y aseguró que se merecían "una victoria así fuera de casa".

"Es un orgullo. El equipo se merecía una victoria así fuera de casa. Lo importante es que hemos dado la cara, el equipo ha sacado la garra y nos tenemos que quedar con eso", dijo Víctor Muñoz, en declaraciones a Dazn.

"Era muy importante ganar hoy porque veníamos en una buena dinámica y esto lo refrenda. El equipo ha recibido la recompensa que estaba buscando", concluyó.

Iñigo Pérez prefiere dejarlo para otro día

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, que hacía una semana había dado el enésimo toque de atención, se mordió la lengua, pero su enfado era patente. "Tras una victoria entiendo que debo mostrar mi parecer, cuando todo el mundo va recibir las palabras más suave. Hoy no es el día de quejarse".

Lisci optó por ser elegante

Alessio Lisci, técnico de Osasuna, fue elegante tras su victoria: "No puedo usar palabras fuertes porque no soy del Rayo, pero el césped estaba muy mal, ya lo esperábamos, pero no tan mal, y hemos tenido que ajustar cosas del partido antes de empezar. Estaba mal para los dos, la verdad y la primera parte nos ha costado jugar y ha habido poco fútbol".