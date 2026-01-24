Alineaciones Rayo Vallecano - Osasuna: Alineación probable de Rayo Vallecano y Osasuna en la jornada 21 de LaLiga

Los madrileños buscan seguir con la buena dinámica en Vallecas mientras Osasuna desea hacerse con la primera victoria lejos de El Sadar

El Rayo Vallecano recibe este sábado a las 14:00 horas al Osasuna en el estadio de Vallecas, en un duelo directo marcado por la necesidad de ambos conjuntos de seguir escalando posiciones en la tabla. Rayistas y rojillos cuentan con los mismos puntos y se encuentran a cinco de la zona de descenso, por lo que una victoria podría permitirles mirar con algo más de optimismo hacia la zona media-alta y mantener vivo el sueño europeo.

El Rayo Vallecano llega al encuentro en la decimotercera posición, con 22 puntos. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez se está mostrando sólido en casa, donde encadena seis partidos consecutivos sin perder. Sin embargo, su rendimiento reciente ha sido irregular: en las últimas cinco jornadas solo ha logrado una victoria, completando esa racha con dos empates y dos derrotas.

Osasuna, por su parte, ocupa la decimosegunda plaza, también con 22 puntos, y afronta el choque como una auténtica prueba de madurez. El equipo de Alessio Lisci sigue sin conocer la victoria lejos de El Sadar, una estadística llamativa teniendo en cuenta que ya ha finalizado la primera vuelta del campeonato. En sus últimos cinco partidos, el balance rojillo es de dos victorias, un empate y dos derrotas, pero la asignatura pendiente continúa siendo el rendimiento como visitante.

Bajas del Rayo Vallecano y CA Osasuna

El Rayo Vallecano afronta el partido con dos bajas confirmadas, ambas en defensa. Abdul Mumin será baja de larga duración tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior, mientras que Nobel Mendy no estará disponible tras ver la tarjeta roja en la pasada jornada. Además, son duda Andrei Rațiu, con una lesión en el sóleo; Sergio Camello, con una contusión en el tobillo; y Iván Balliu, que arrastra molestias musculares.

En Osasuna, la única baja confirmada es la de Iker Benito, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en un encuentro de Copa del Rey y estará varios meses alejado de los terrenos de juego.

Íñigo Pérez quiere mantener la fortaleza de Vallecas

El técnico rayista pretende prolongar la buena dinámica como local. Augusto Batalla será el encargado de defender la portería. En defensa, Balliu y Pep Chavarría -este último apercibido- ocuparán los laterales, con Florian Lejeune y Joshua Vertrouwd como pareja de centrales. En el centro del campo, Óscar Valentín y Pathé Ciss aportarán equilibrio, con Isi Palazón actuando como enganche. En ataque, Jorge de Frutos y Álvaro García ocuparán las bandas, mientras que Carlos Martín será la referencia ofensiva.

Osasuna busca romper su mala racha como visitante

Osasuna llega a Vallecas con un objetivo claro: lograr su primera victoria a domicilio. Sergio Herrera estará bajo palos, con Herrando y Boyomo -apercibido- en el eje de la defensa, y Rosier y Javi Galán en los laterales. En la medular, Moncayola y Lucas Torró -también apercibido- llevarán el peso del juego. Aimar Oroz actuará por detrás del punta, acompañado en bandas por Rubén García y Víctor Muñoz, mientras que Ante Budimir, máximo goleador del equipo, será la principal amenaza ofensiva para intentar asaltar Vallecas.

Onces probables del partido Rayo Vallecano - CA Osasuna, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga

Rayo Vallecano: Batalla; Espino, Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Pedro Díaz; Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García y Carlos Martín.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Javi Galán; Lucas Torró, Jon Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz y Ante Budimir.