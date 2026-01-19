El Rayo Vallecano ultima la cesión de Ilias Akhomach para lo que resta de campaña

El Villarreal pretende renovar antes al futbolista internacional con Marruecos, que finaliza su contrato en 2026 y está a un paso de firmar con el conjunto de Iñigo Pérez en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada

Ilias Akhomach puede poner rumbo al Rayo Vallecano en los próximos días. El futbolista, que ha acabado su participación en la Copa África con Marruecos tras la derrota de ayer en la final con Senegal, está muy cerca de firmar un acuerdo con la entidad franjirroja. Sin embargo, el Villarreal pretende dejar cerrada su renovación antes de que marche, en calidad de cedido, al conjunto de Iñigo Pérez. El delantero de 21 años tiene contrato con el submarino amarillo hasta junio de 2026 pero la idea de la dirección deportiva pasa por prologar el mismo más allá de este año.

Ilias Akhomach, muy cerca de cambiar el Villarreal por el Rayo Vallecano

Ilias Akhomach está irrumpiendo con fuerza en el mercado de fichajes. Son muchos los equipos de LaLiga EA Sports que han llamado a la puerta del Villarreal como el Mallorca, que ha sido uno de los últimos en aparecer en escena. Sin embargo, todo apunta a que el futbolista internacional con Marruecos va a firmar de manera inminente con el Rayo Vallecano, en calidad de cedido, hasta final de temporada, tal y como ha informado el Diario AS. La falta de minutos en la primera parte de la campaña 2025/2026 ha sido clave para tomar la decisión de salir, ya que el delantero tendría en mente buscar minutos con más regularidad con el objetivo de estar convocado para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, el mismo medio ha apuntado que el conjunto castellonense pretende cerrar antes la renovación del futbolista, ya que su contrato acaba en junio de este año.

Además, cabe recordar que Ilias Akhomach ha disputado tan solo 15 partidos en lo que llevamos de temporada con el Villarreal, entre LaLiga EA Sports, Copa del Rey y UEFA Champions League, dejando un registro de un gol y dos asistencias. Por otro lado, el jugador viene de disputar tres partidos con Marruecos en la Copa África, donde cayó ayer derrotado en rueda de prensa contra Senegal en la final. El futbolista de 21 años ha jugado 27 minutos contra Zambia, 14 ante Nigeria y 23 en el duelo disputado el pasado domingo, entrando en el terreno de juego en el 98', poco después de comenzar la prórroga. Por ello, el delantero volverá a la disciplina del conjunto castellonense, a la espera de que haya finalmente luz verde y se anuncie su cesión al Rayo Vallecano.

Los de Iñigo Pérez ganan la batalla por el fichaje de Ilias Akhomach

De esta manera, el Rayo Vallecano va a salir 'victorioso' de la pelea por el fichaje de Ilias Akhomach, pretendido, además de por el Mallorca, por otros como el Getafe de José Bordalás, aunque ya ha cerrado llegadas en la parcela ofensiva como la de Luis Vázquez. Otro de los equipos interesados en la incorporación del jugador marroquí es el Alavés, en el que se encuentran un Mariano Díaz que sigue sin tener minutos en el equipo de Coudet, por lo que la entidad babazorra estaría buscando un nuevo efectivo para la delantera.

Además, el Rayo Vallecano viene de tener serios problemas de cara a puerta, sobre todo en sus dos últimos partidos, donde han caído eliminado en octavos de final de Copa del Rey ante el Alavés y fueron derrotados por el Celta de Vigo en el último encuentro entre los de Giráldez e Iñigo Pérez de LaLiga EA Sports. Además, el equipo franjirrojo se quedó sin marcar un gol en ninguno de los dos choques.