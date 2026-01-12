Ilias Akhomach, objetivo del mercado: el Getafe entra en la puja

El futuro de Ilias Akhomach vuelve a activarse en pleno mercado de invierno. Al ya interés del Alavés, ahora se le suma un Getafe muy atento al futuro de un extremo que busca continuidad mientras el Villarreal mide tiempos y opciones antes de mover ficha

Ilias Akhomach atraviesa ese punto delicado de la temporada en el que el contexto pesa casi tanto como el rendimiento. Con 21 años, el extremo marroquí necesita minutos, ritmo y sensación de pertenencia. En el Villarreal, su presencia ha sido intermitente, más cercana a la rotación que al protagonismo, y esa realidad ha encendido el radar de varios clubes de LaLiga que ven en él un perfil escaso y valioso.

El mercado de invierno suele acelerar este tipo de procesos. Akhomach ha disputado 15 partidos esta temporada, pero solo tres como titular. Ha entrado y salido de los planes de Marcelino sin lograr continuidad, y esa falta de regularidad contrasta con el potencial que todavía despierta entre los directores deportivos. El jugador quiere jugar, y lo quiere hacer ahora.

El Getafe aprieta y avanza posiciones

En ese escenario aparece el Getafe. Según ha informado Matteo Moretto, el club azulón mantiene negociaciones avanzadas para hacerse con el extremo. La operación responde a una necesidad evidente: Bordalás lleva semanas reclamando refuerzos ofensivos y, tras la derrota ante la Real Sociedad, verbalizó un desgaste que va más allá del resultado. “El lápiz se ha acabado”, llegó a decir el técnico, en una reflexión cargada de frustración.

Ilias encaja en lo que busca el Getafe: velocidad, desborde y capacidad para romper partidos desde banda o desde zonas más interiores. La buena sintonía entre las partes existe, pero no es el único factor. El Villarreal, propietario de sus derechos hasta junio de 2026, no tiene prisa inmediata y prefiere esperar al regreso del jugador de la Copa África antes de tomar una decisión definitiva.

El Villarreal, ante un dilema contractual

La situación contractual añade una capa más de complejidad. Si no hay renovación, Ilias podría quedar libre en verano, un escenario que el club groguet quiere evitar. De ahí la cautela. El Villarreal sabe que tiene una ‘patata caliente’ sobre la mesa: decidir si apuesta por su continuidad, si acepta una salida ahora o fuerza una solución que no comprometa el futuro deportivo ni económico.

Marcelino ha contado con él de forma puntual, pero no lo ha convertido en una pieza estructural. Y eso, en un jugador joven y con mercado, pesa. El club entiende que el retorno deportivo inmediato puede ser limitado, pero también que dejar escapar talento sin beneficio es un riesgo.

El Alavés, atento al desenlace

Mientras tanto, el Deportivo Alavés observa. El club vitoriano también valora la opción Akhomach como una oportunidad de mercado para reforzar su ataque. No ha avanzado tanto como el Getafe, pero está preparado para moverse si el escenario se desbloquea. Sabe que el tiempo juega un papel clave y que cualquier decisión del Villarreal puede abrir o cerrar puertas en cuestión de días.

El mercado no espera, y menos para jugadores que necesitan minutos. Ilias Akhomach está ante una encrucijada que marcará su segunda mitad de temporada. El Getafe presiona, el Alavés aguarda y el Villarreal decide. En medio, un futbolista joven que solo pide una cosa: volver a sentirse importante.