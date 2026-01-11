El Alavés apunta al Villarreal: Ilias Akhomach para reforzar su ataque

El Alavés se ha fijado Ilias Akhomach, extremo internacional marroquí con poco protagonismo en el Villarreal, para reforzar su ataque en el presente mercado invernal. El futbolista aparece en la agenda babazorra como una opción para dar profundidad y desequilibrio a la plantilla de Coudet

El Deportivo Alavés afronta un mercado de invierno marcado por la urgencia competitiva. La reciente derrota en La Cerámica por 3-1, ante el Villarreal, no hizo más que subrayar una realidad que el cuerpo técnico y la dirección deportiva vienen detectando desde hace semanas: al equipo le faltan recursos ofensivos para sostener el pulso en Primera división. Más allá de la prioridad de reforzar el eje de la defensa, en Mendizorroza se ha activado la búsqueda de perfiles capaces de dinamizar el ataque. En ese contexto, el nombre de Ilias Akhomach ha ganado peso.

Según informa El Correo, el club vitoriano se ha interesado por la situación del extremo hispano-marroquí, que precisamente pertenece a las filas del Villarreal. A sus 21 años, Ilias reúne una combinación de juventud, talento y margen de crecimiento que encaja con el tipo de apuesta que el Alavés está dispuesto a explorar en enero, siempre con un ojo puesto en el impacto inmediato.

Un perfil que encaja en la necesidad

Zurdo, veloz y con facilidad para el uno contra uno, Ilias Akhomach es un futbolista capaz de actuar partiendo desde la banda derecha para buscar diagonales hacia dentro, aunque también puede desempeñarse en posiciones más centradas. Es un tipo de extremo distinto al que actualmente ofrece Carlos Vicente y complementario a las alternativas que Eduardo Coudet ha utilizado en los costados, como Abde o Calebe.

Formado en ‘La Masía’ y considerado durante años una de las grandes promesas del fútbol formativo español, Ilias salió de Barcelona en 2023 rumbo al Villarreal en busca de dar el salto definitivo al fútbol profesional. Sin embargo, su trayectoria en el conjunto amarillo no ha terminado de despegar, condicionada por la competencia en ataque y, sobre todo, por las graves lesiones sufridas en su rodilla derecha.

Un presente marcado por la lesión y el contexto

En noviembre de 2024, el atacante sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, precisamente en un partido ante el Alavés en el que había marcado uno de los goles del triunfo amarillo. Desde entonces, su protagonismo ha sido limitado. En la presente temporada ha disputado 15 encuentros oficiales entre todas las competiciones, con 361 minutos acumulados, un gol y dos asistencias.

Marcelino García Toral lo ha utilizado principalmente como revulsivo, en un Villarreal cargado de alternativas ofensivas y centrado exclusivamente en LaLiga tras quedar fuera de la Copa del Rey y la Champions League. Además, el contrato de Ilias expira el próximo 30 de junio y, a día de hoy, no hay acuerdo para su renovación, lo que abre un escenario de incertidumbre que otros clubes observan con atención.

La vía del acuerdo y las buenas relaciones

El Alavés preferiría no esperar al verano y trata de explorar un acuerdo con el Villarreal para incorporarlo ya en este mercado invernal. Las relaciones entre ambos clubes juegan a favor de esa posibilidad. Operaciones recientes como la llegada de Denis Suárez a Mendizorroza, la cesión de Pau Cabanes o préstamos anteriores como los de Pedraza, Espinoza o Pantic refuerzan la idea de un canal de diálogo fluido.

Mientras su futuro se define, Ilias se encuentra concentrado con la Selección de Marruecos disputando la Copa África. Los ‘Leones del Atlas’ están en semifinales, con Nigeria como próximo rival, y su regreso a la dinámica del Villarreal tras el torneo será clave para aclarar su situación.