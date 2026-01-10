Nigeria, con golazo de Akor Adams y cero de Ejuke, se cita en 'semis' con la Marruecos de Abde y Amrabat

Cabezazo estratosférico a la red y asistencia de Victor Osimhen para las 'Súper Águilas', que pudieron golear si el ariete nervionense no manda al poste su cabezazo postrero

La selección de Nigeria, con otra gran actuación del sevillista Akor Adams (que marcó el gol de la sentencia y mandó un cabezazo picado al poste antes de ser sustituido por Chidozie Awaziem en el 86) y una nueva suplencia sin minutos de su compañero Chidera Ejuke, venció con claridad a Argelia por 0-2 y se cita en semifinales de la Copa de África con la anfitriona, la Marruecos de los béticos Ez Abde y Sofyan Amrabat, que vencía en la víspera por idéntico marcador a Camerún. El ariete de Kogi State se redimió de su mano a mano errado en el 37 participando en los dos tantos de las 'Súper Águilas', pues en el 0-1 es el abre desde la zona de medios a Alex Iwobi para que éste haga lo propio con Bruno Onyemaechi, que la cuelga al segundo palo para el testarazo cruzado y picado a la red de Victor Osimhen.

Eso fue en el 47. Diez más tarde, una gran recuperación en campo rival dejó solo al artillero del Galatasaray, que fue generoso al pasarla en boca de gol a un Akor Adams con sangre fría para recortar al meta Luca Zidane y anotar a puerta vacía. Un golazo en toda regla que significó la sentencia, pues los magrebíes solamente dispararon tres veces, ninguna entre palos. A nueve del epílogo, el propio Osimhen luchaba un esférico sobre la línea de fondo y lo ponía al segundo palo para que el '22' nervionense cabeceara contra la base del poste. Fue lo último reseñable, también del encuentro. Ahora, sólo uno de los dos clubes hispalenses tendrá representación en la gran final de la AFCON 2025.

Se confirma la ausencia de Akor Adams y Chidera Ejuke no sólo ante el Celta, sino también en Elche

Resultaba imposible que, en caso de haber caído eliminados este sábado, Akor Adams y Chidera Ejuke llegaran a tiempo de jugar este lunes 12 de enero a las 21:00 horas en casa ante el RC Celta de Vigo. Por muy rápido que hubiesen recogido los bártulos las 'Súper Águilas' en Marrakech, se adivina alguna visita a Nigeria previa a la diáspora de los futbolistas, aunque, estrictamente hablando, habría sido factible. Con la clasificación para semifinales de los verdiblancos, apurarán al máximo su ausencia los dos atacantes, que el próximo miércoles 14-E a las 21:00 horas se verán las caras con Marruecos y, dependiendo del resultado, tendrán que jugar el sábado el choque por el tercer y cuarto puestos o el domingo la gran final, por lo que tampoco estarán el lunes 19 de este mes a las nueve de la noche en Elche salvo milagro.

Sin los dos nigerianos, cero goles en 38 remates, 15 a puerta (incluido un penalti errado)

Se despidieron a lo grande del Sevilla FC tanto Akor Adams como Chidera Ejuke el pasado0 14 de diciembre de 2025. El extremo cerró la goleada (4-0) al Real Oviedo con un buen tanto en acción individual, mientras que el delantero centro abrió el marcador, sirviendo luego el segundo a Djibril Sow y el tercero de tacón a Batista Mendy con sendas asistencias. Sin ellos, el equipo de Matías Almeyda no ha vuelto a ver puerta en los tres encuentros siguientes (dos derrotas ligueras, por 2-0 ante el Real Madrid y 0-3 ante el Levante UD, y una copera por 1-0 contra el Deportivo Alavés). Acumuló la nada desdeñable cifra de 38 remates el cuadro blanquirrojo, 15 de ellos a puerta, incluyendo un penalti que el granota Mathew Ryan detuvo a Isaac Romero (que volvió a errar a quemarropa de cabeza en el rebote), pero ni un solo tanto que llevarse a la boca. Se vuelven, sobre todo el de Kogi State, imprescindibles para quien les paga.