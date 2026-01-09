Marruecos, a semifinales con otra titularidad decisiva de Abde y el regreso de Amrabat

La anfitriona rompe su techo histórico desde 2004 y se coloca en la antesala de la lucha por las medallas con el extremo bético como protagonista (iniciando la acción del 0-2) y el pivote de Huizen retornando por sorpresa

Tercera titularidad consecutiva de Ez Abde (suplido en el 86 por Souffiane Rahimi) y tercera suplencia seguida de su compañero en el Real Betis Sofyan Amrabat, aunque esta vez sí tuvo minutos el '4' por sorpresa al ingresar al campo en el minuto 67 cuando todos lo daban por descartado para el duelo de cuartos de final de la Copa de África que disputaron este viernes en Rabat la anfitriona, Marruecos, y Camerún, con triunfo de la primera para romper su techo desde 2004. Se prolongaron las dos tendencias apuntadas, con el extremo de Beni Melal, que había saltado desde el banquillo en los dos primeros encuentros de la fase de grupos frente a Comoras y Malí, percutiendo una y otra vez desde la izquierda y participando de la feroz presión alta ordenada por Walid Regragui para complicar la salida desde atrás de los 'Leones Indomables'. El '17', que se entendió muy bien con sus compañeros y buscó continuamente los centros al área (uno que buscaba Ayoub El Kaabi en ventaja fue peinado milagrosamente por Che Malone Junior), completó un choque brillante y fue decisivo en el 0-2 definitivo.

Además, en el minuto 35 se revisó en el VAR un pisotón dentro del área sobre él mismo, aunque no con el balón en juego por ahí, que no fue penalizado con penalti, al tiempo que, a renglón seguido, un derechazo desde el vértice del área del propio Abdessamad Ezzalzouli se estrellaría en el lateral de la red. Ya con el tiempo cumplido, encontró entre líneas a El Kaabi, quien, algo escorado, disparó fuera. A esas alturas, los 'Leones del Atlas' ya ganaban por 0-1 gracias a un córner de Achraf Hakimi que remató con la testa el ariete del Olympiacos para que el enrachado Brahim Díaz (lleva cinco tantos) la empujara a la red desde cerca. A la vuelta de vestuarios, otro saque de esquina del carrilero del PSG lo peinó en el primer palo Abde, adelantándose al ex del Albacete Christian Kofane, para que el balón se marchase muy cerca del larguero.

El atacante bético estuvo en casi todas, imponiendo su cambio de ritmo, hasta el punto de que inició la acción en la que casi llega la sentencia de Ismael Saibari, aunque, antes de que un defensor la sacara en la línea, había rematado en semifallo con la mano. A falta de poco más de un cuarto de hora, una falta botada por el ex de FC Barcelona y CA Osasuna era peinada levemente por Nayef Aguerd y controlada en el segundo palo por el propio Saibari, que remataba de zurda, cruzado al palo contrario e imposible para Devis Epassy. Lejos de relajarse, no cejó Marruecos en su empeño de seguir apretando, forzando faltas y, además, botando Abde una en el 84 sobre él mismo que estrelló contra la barrera. Fue su última aportación, dándole descanso su entrenador en los cuatro minutos finales más el alargue.

Sofyan Amrabat fuerza sin aparentes secuelas en su tobillo derecho

No se ha entrenado durante la semana con el grupo, al menos que se sepa o se haya visto, porque el apagón mediático de la selección marroquí está siendo imponente. Sofyan Amrabat aparecía el lunes ejercitándose en solitario en el gimnasio y pare usted de contar. Luego, asistencia a las charlas iniciales de Walid Regragui y ni una imagen sobre el césped del '4' rojiverde, a quien pudo atisbarse en la víspera del duelo ante Camerún con calcetines, pero en chanclas, por lo que estaba virtualmente descartado para la cita. Ni siquiera su presencia en la convocatoria podía ilusionar a quienes lo esperaban de vuelta, más allá de que el propio técnico magrebí argumentara en sala de prensa que ya vería si podía utilizarlo "al inicio o al final del encuentro". Parecía que volvía a jugar al despiste, aunque, sorprendentemente, el de Huizen saltaba en el minuto 67 en sustitución de Bilal El Khannouss, forzando seguro su tocado tobillo derecho, aunque sin resentirse aparentemente. Se confirma, pues, lo adelantado por ESTADIO Deportivo: el centrocampista no tiene ni de lejos la misma lesión que Isco Alarcón, sino que está mejor, con dolor cada vez más soportable, así que no se prevé que, a su vuelta del torneo, salvo nueva contingencia, vaya a ser baja en verdiblanco.

Abde y Amrabat prolongan su ausencia al máximo ya: ni en Copa ni ante el Villarreal

Con la clasificación para semifinales de la Copa de África tanto de Ez Abde como del recuperado Sofyan Amrabat ambos seguirán siendo baja para Manuel Pellegrini en los dos siguientes encuentros oficiales, apurando el plazo máximo estimado cuando se marcharon concentrados (con antelación). Así, era evidente, incluso aunque hubiesen perdido ante Camerún este viernes, que no iba a llegar a tiempo para acompañar al resto de verdiblancos este sábado 10 de enero a las dos de la tarde ante el Real Oviedo, pero se pierden también seguro el duelo de la Copa del Rey del miércoles 14-E a las 21:00 horas contra el Elche CF. No en vano, esos mismos día y hora jugarán las 'semis' del torneo continental ante el ganador mañana (17:00 horas) del duelo entre Argelia y la Nigeria de los sevillistas Akor Adams y Chider Ejuke. Como la consolación (tercer y cuarto puestos) es el sábado 17 a las cinco de la tarde (cuatro horas antes del Real Betis-Villarreal CF de LaLiga) y la final el domingo 18-E a las 20:00 horas, su presencia ante los castellonenses queda igualmente invalidada, pudiendo volver a vestir de verdiblanco ante el PAOK en Europa League (22-E) o ya en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés el domingo 25 de enero.