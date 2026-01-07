El verdadero estado de Amrabat, a quien el Fenerbahçe ya buscó sustituto, aunque Mendilibar lo quiere

El Olympiacos añade al de Huizen, sin minutos en los dos últimos partidos de su selección por unas molestias en su tobillo derecho, a la lista de objetivos veraniega, mientras que Guendouzi se queda con su lugar en Estambul

El Fenerbahçe habría llegado a un acuerdo verbal con la Lazio (cifrado en unos 29 millones de euros, bonus incluidos) para incorporar en esta ventana de transferencias al mediocentro defensivo franco-marroquí Mattéo Guendouzi, sustituto a corto y medio plazo de un Sofyan Amrabat cedido sin opción de compra en el Real Betis, pero al que desean retener en La Cartuja y por el que pujan con fuerza desde Arabia Saudí. Queda claro que en Estambul no le guardan el sitio y, antes al contrario, quieren hacer caja con el de Huizen, un problema para los verdiblancos si se desata una subasta, también por la imposibilidad casi total de repetir el préstamo, ni siquiera en peores condiciones que las actuales (sólo paga el 25% de su salario). Además, la de la SPL no es la única preocupación con vistas al próximo verano.

De esta forma, en Grecia apuntan que José Luis Mendilibar habría pedido el fichaje del internacional con los 'Leones del Atlas', que, como consuelo para el Real Betis, no podrá hacer 'un Vitor Roque', puesto que ya ha actuado esta temporada con dos clubes diferentes, por lo que podría ser inscrito en enero por otro, pero, para contar con permiso para desempeñar su profesión, sólo sería factible en Ligas que arranquen este trimestre, como varias de Suramérica, donde no está su futuro. El Olympiacos, que no tiene pensado renovar al español Dani García a sus 35 años y donde no está rindiendo Lorenzo Scipioni como se esperaba, medita vender al joven Christos Mouzakitis, de 19 años y con un valor de mercado según 'Transfermarkt' de 25 millones, aprovechando parte de los beneficios y su amistad con Ayoub El Kaabi para convencer al bético.

Ez Abde ya se entrenó este miércoles y rebajan la preocupación con Amrabat

Aunque ni él ni otros cuatro compañeros, entre ellos el titularísimo Nayef Aguerd, se ejercitaron el Día de Reyes al mismo ritmo que sus compañeros, la mayoría fue por una simple gestión de cargas, aclaran a ESTADIO Deportivo desde la concentración de la selección de Marruecos, que este miércoles celebraba una nueva sesión en Rabat ya con Ez Abde a pleno rendimiento. Las imágenes difundidas en los perfiles oficiales del combinado rojiverde seguían jugando un poco al despiste, tras un vídeo el lunes (el último donde se le vio) en el que Sofyan Amrabat realizaba en el gimnasio ejercicios de fuerza con pesas y de equilibrio, sin aparentes heridas ni vendajes en el tobillo derecho. Sí jugó el de Huizen con las famosas 'kinesiotapes' en los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Copa de África para evitar secuelas tras el desgraciado choque de tibias con Isco Alarcón del pasado 27 de noviembre ante el FC Utrecht, que ha costado al costasoleño una nueva intervención, esta vez una artroscopia en el tobillo derecho, que podría retrasar su vuelta a los terrenos de juego hasta finales de febrero o mediados de marzo.

Con todo, fuentes de toda solvencia aclaran a este periódico que la lesión del pivote, si bien ha seguido un recorrido similar, no es tan grave. Con billete y medio para la clasificación para las eliminatorias en el bolsillo, Walid Regragui le habría descanso en el tercer partido ante Zambia y en los octavos de final frente a Tanzania ante la fragilidad de los rivales, si bien este último se atragantó un poco más. Hay que recordar que Sofyan Amrabat no sufrió una herida en la tibia, como sí se le originó a su compañero, sino un hematoma, razón por la que meditó infiltrarse y forzar en El Gran Derbi y el siguiente encuentro frente al FC Barcelona, aunque se descartó enseguida. Luego, como el '22', sintió un dolor en el tobillo derecho, en principio sin la misma afectación del cartílago. Aunque hay quien alude a razones estrictamente técnicas, la realidad es que el mediocampista no está en plenitud, pero sí bastante mejor y no corre riesgo de empeorar. En el Real Betis están en permanente contacto con él y con los médicos de Marruecos, que le marcan las pautas y, en cierta forma, le frenan para que no acelere antes de tiempo, aunque casi todas las apuestas le colocan como titular este viernes a las 22:00 horas ante Camerún en los cuartos de la AFCON 2025.