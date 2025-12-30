Ofensiva por Amrabat: la oferta que hace dudar al pivote y que encandila al Fenerbahçe

Los verdiblancos tratarían de persuadir al de Huizen para que se bajara un poco el sueldo y al club de Estambul para que no exija 15 millones por su traspaso, pero se avecina seria competencia

El Real Betis tiene en mente repetir con Sofyan Amrabat la jugada maestra que le llevó el pasado verano a firmar en propiedad a Antony Matheus dos Santos tras una provechosa cesión invernal. La presión del paulista y la paciencia verdiblanca terminaron convirtiendo al extremo, que había marcado nueve goles y brindado cinco asistencias en 26 partidos de la segunda mitad de la 24/25, en miembro permanente de la plantilla heliopolitana hasta el 30 de junio de 2030 a cambio de 22 millones de euros fijos, cuatro en variables y el 50% de cualquier plusvalía futura, cuando su valor de mercado, según la web especializada 'Transfermakt', es de 30 millones. Como el '7' pero una ventana más tarde, el pivote llegó a préstamo, sin opción de compra y en condiciones ventajosas (pagando apenas 1,5 millones de euros netos de su salario, por el 1,6 de un compañero con el que se reencontró en La Cartuja).

Vinculado con el Fenerbahçe hasta 2028, el de Huizen ve con buenos ojos la posibilidad de quedarse a las órdenes de Manuel Pellegrini, si bien la distancia entre lo que solicitarían a cambio en Estambul (se habla de unos 15 millones, pese a estar tasado en 12) y lo que estaría dispuesto a poner sobre la mesa el Real Betis (entre seis y siete millones de euros) es grande. Además, para encajar en el proyecto hispalense, el internacional marroquí debería rebajarse el sueldo, que asciende a unos tres millones de euros limpios, con una bonificación de 750.000. El problema es que el buen rendimiento, cuando las lesiones se lo han permitido, en LaLiga ha despertado el interés de clubes pudientes, hasta el punto de que la tentación es importante. En este sentido, el periodista otomano Aygün Özipek desvela que un club de Arabia Saudí estaría dispuesto a pagar 18 millones de euros por el traspaso del centrocampista defensivo, pagándole a él seis millones netos de sueldo. Una propuesta que hace dudar a cualquiera, aunque no ahora, con el protagonista centrado en ponerse en forma para llevar a su selección lejos en la Copa de África que organiza.

La continuidad de Pellegrini y un consenso en la comisión deportiva avalan a Amrabat

Deberá esperar a confirmar su clasificación por sexta campaña consecutiva para competiciones europeas, dirimiendo si sigue un escalón o dos por debajo de la Champions League, para hacer balance de los ingresos esperados y la necesidad menor o mayor de obtener plusvalías. En la hoja de ruta bética está monetizar, bien ahora en enero o el próximo verano, la salida de Sergi Altimira, por el que espera ingresar no menos de 20-25 millones de euros, cuando arribó del Getafe CF a cambio de tan sólo 1,8 millones. Además, no se descarta, ya seguro en la ventana más cercana a la 25/26, hacer caja con Natan de Souza y/o Valentín Gómez para continuar con el rearme, pero el mejor de los escenarios en verdiblanco incluye un doble pivote con Marc Roca, Pablo Fornals (aunque la Premier League aprieta y volverá a la carga dentro de un semestre) y Nelson Deossa al que añadir a Sofyan Amrabat si se pone a tiro y hay fondos para convencer al Fenerbahçe. Entienden en La Cartuja que, sin la presión del Mundial ni una Copa de África en el horizonte, con una buena pretemporada y cuidando al de Huizen, éste podría tener mayor continuidad y un rendimiento más regular para marcar diferencias en LaLiga.