A vueltas en Turquía con Amrabat: la oferta potencial del Betis y lo que pide el Fenerbahçe

Un prestigioso periodista turco especializado en el Fernerbahçe confirma lo que pide por el centrocampista e informa de la cantidad que baraja ofrecer al Betis para hacerse con sus servicios, muy inferior a la exigencia estambulita

Mientras Sofyan Amrabat aprieta en la concentración de Marruecos para intentar llegar a tiempo al partido inaugural para la Copa África, el pivote verdiblanco se erige en protagonista en las últimas horas en Turquía sobre las informaciones surgidas acerca de su futuro en el Benito Villamarín y las intenciones del Betis para hacerse con sus servicios a título definitivo.

Al margen de las lesiones que le ha obligado a perderse varios partidos, entre ellos los últimos por el golpe sufrido con Isco ante el Utrecht, en el Benito Villamarín se encuentran muy satisfechos por el rendimiento centrocampista y la intención a día de hoy es establecer negociaciones con el Fenerbahçe para alcanzar un acuerdo para su traspaso definitivo tras no establecer una opción de compra en el pacto por el préstamo el último día de mercado.

El Fenerbahçe pide 15 millones por Amrabat

Así, desde hace un tiempo, como ha recogido esta redacción, desde Turquía diversos medios apuntan el precio que pide el club estambulita por el internacional marroquí, cantidad que se elevaría a alrededor de 15 millones de euros, por encima de su tasación por parte de Transfermarkt, de 12 kilos, después de la última bajada experimentada. Una cantidad a la que en ningún caso llegará el Betis y que espera rebajar sustancialmente con el respaldo del jugador de continuar en La Cartuja.

No en vano, el popular y prestigioso periodista turco, Sercan Hamzaoğlu, difundió una información de la que se hicieron eco numerosos medios del país acerca de la oferta que estaría dispuesto a poner sobre la mesa el club heliiopolitano. En este sentido, dicha fuente asegura que el Betis considera ofrecer alrededor de siete millones de euros, la mitad de las exigencias iniciales de los otomanos, a sabiendas de que Amrabat desea marcharse definitivamente del Fenarbahçe y que ha encontrado su sitio como heliopolitano.

Hamzaoğlu también apunta que la idea es que los dos clubes se sienten en enero para empezar a sentar las bases de un futuro acuerdo, si bien, como viene informando ESTADIO Deportivo, en el club verdiblanco tampoco hay prisas en ejecutar esta costosa operación y no se resolverá ni mucho menos a corto-medio plazo.

Las opciones de Amrabat de llegar al partido inaugural de la Copa África

El futbolista bético se encuentra en la concentración con Marruecos, a la que llegó con molestias físicas, y en las últimas horas ha intensificado su trabajo para tratar de estar disponible contra Comoras en el partido de mañana que abre la competición.

Amrabat ya toca balón, pero todavía no se había entrenado con el grupo, por lo que todavía no está asegurada su presencia en los planes de Walid Regragui, que baraja alternativas por si se ve obligado a prescindir de una de sus figuras. El Betis permanece atento al estadio físico del mediocentro, ahora cedido en las filas verdiblancas.