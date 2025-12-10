Lo de Amrabat no cae en saco roto y se apunta un tanto con Marruecos

Los técnicos verdiblancos no han forzado al pivote, para quien la Copa de África es importante, con vistas a que se sienta a gusto en Sevilla y abogue por quedarse en verano; la relación con Walid Regragui y la FRMF es muy fluida

Las relaciones entre el Real Betis y la FRMF (Fedération Royale Marocaine de Football) son muy buenas, así como fluido el diálogo entre el seleccionador de los 'Leones del Atlas' y los técnicos verdiblancos. Ayuda que Walid Regragui hable perfectamente español desde su etapa como lateral derecho del Racing Club de Santander entre 2004 y 2007. El de Corbeil-Essones se ha mostrado conciliador y generoso con los dos habituales a sus órdenes que militan en el cuadro heliopolitano, así que ahora tocaba devolverle el favor. No quería retrasos el míster rojiverde, sobre todo después de que la FIFA pactase con la CAF (Confederación Africana de Fútbol) que los convocados para la Copa de África se incorporasen no el lunes 8 de diciembre, sino el lunes 15. Intentaron desde La Cartuja que Sofyan Amrabat y Ez Abde jugaran ese mismo día a las 21:00 horas en Vallecas ante el Rayo, aunque se marchasen de madrugada a Rabat en un vuelo privado, pero, salvo sorpresa mayúscula con el extremo, no será así.

La decisión bética de dejar marchar ya al pivote, que lo iba a tener imposible para actuar en la Europa League contra el Dinamo de Zagreb y prácticamente lo mismo en LaLiga, para que se termine de recuperar con Marruecos es una inversión a medio-largo plazo. Por un lado, no se arriesga al de Huizen, que podría perderse un torneo continental tremendamente importante para él; por otro, se demuestra a la FRMF diálogo y comprensión para futuros casos. Además, es una manera de que Amrabat se sienta respetado y comprendido en un equipo que, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, le está encantando ("enamorando, como la ciudad y su gente, a cada día que pasa", dicen desde su entorno), lo que influirá en su decisión estival. El Real Betis, aunque no pueda hacer un gran desembolso ni tampoco le convenga por un centrocampista que cumplirá 30 años en agosto de 2026, desea retenerlo, por lo que tenerlo de su parte, dado que tendría que hacer un esfuerzo económico, es un puntazo.

Regragui se portó bien con ambos en los dos parones anteriores

Dejar marchar antes de tiempo a Sofyan no está relacionado con un hipotético permiso extraordinario para que Ez Abde esté en Vallecas. Desde el Estadio de La Cartuja no lo descartan del todo, aunque lo ven "muy, muy complicado". Se trata más, como se ha dicho, de un favor devuelto en aras de la colaboración entre instituciones. Se valora sobremanera en el cuadro heliopolitano, por ejemplo, que Walid Regragui permitiese a Amrabat volver unos días antes en el parón de octubre, dado que no pudo jugar contra Congo pero tenía derecho a retenerlo más tiempo. El mediocentro, que viajó con molestias, fue titular ese sábado 18-O ante el Villarreal CF, disputando los 90 minutos, lo que habría sido casi imposible de haber forzado con su combinado nacional o retornado jueves-viernes. En el caso del atacante, ocurrió algo similar en noviembre, cuando se sometió a una revisión de su tobillo izquierdo que hizo saltar las alarmas: su seleccionador lo reservó ante Uganda y Manuel Pellegrini lo metió al inicio de la segunda mitad (junto a su compañero, que sí fue titular entre semana) contra el Girona FC cinco días más tarde.