Marruecos no hace los deberes ante Mali y se la jugará contra Zambia: sin descanso para Amrabat; sólo un ratito de Abde

El empate en la segunda jornada deja a los 'Leones del Atlas' liderando el Grupo A pero sin resolver aún su clasificación. El lunes podría valerle con el empate, pero Walid Regragui no puede especular y difícilmente habrá reposo para los jugadores del Betis

La segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025 dejó ya la clasificación matemática de Egipto para los octavos de final, billete que Marruecos aún tendrá que rematar el lunes ante Zambia en la tercera y última cita de la liguilla después de empatar en la noche de este pasado viernes ante Malí (1-1). Desde el punto de penalti llegaron los dos goles, obra de Brahim Díaz y Lassine Sinayoko, de un partido en el que participaron los dos representantes del Real Betis. Sofyan Amrabat volvió a ser titular a pesar de seguir ofreciendo dudas sobre su estado físico y Ez Abde salió de nuevo desde el banquillo para participar en el tramo final del choque.

Amrabat suma otros 82 minutos y Abde participa 19' en el empate de Marruecos contra Mali en la Copa de África

Amrabat, que el domingo jugó por sorpresa los 90 minutos en el triunfo por 2-0 ante Comoras, sumó otros 82' antes de dejar su sitio en el campo a Ben Seghir. Durante los días previos se había ejercitado con calzado de calle y sólo pudo calzarse las botas para la sesión previa al duelo con Malí, ante el que cuajó una actuación tan omnipresente como suele ser habitual en él. Nueve recuperaciones de balón, aunque con sólo un duelo ganado de cinco, con una precisión del 90 por ciento en la entrega en corto (47/52) y de un 67% en desplazamientos en largo (2/3).

Por su parte, Abde sólo compartió cancha con su compañero en el Betis durante 11 minutos, pues salió al campo en el 71' en lugar del jugador del Girona Azzedine Ounahi y apenas tuvo tiempo para generar incidencia en el partido. Y eso que nada más entrar gozó de una gran ocasión con un remate de cabeza desde el punto de penalti que se marchó desviado a la derecha del portero maliense. Fue su único disparo y no pudo brillar en el regate, pero no falló ninguno de sus pases: 6/6 en corto y 1/1 en largo.

Marruecos, con 4 puntos de 6, sigue líder pero deberá rematar su clasificación el lunes ante Zambia

Todo parecía favorable para que Marruecos fuese el segundo equipo en acceder de manera matemática a los octavos de final desde que el jugador del Real Madrid Brahim Díaz anotó el 1-0 en el tiempo añadido de la primera parte; en una acción que él mismo generó y que fue chequeada por el VAR para determinar que Gassama toca la pelota con la mano. No falló en su lanzamiento desde los once metros ante Djigui Diarra y el estadio Príncipe Moulay Abdallah rugió de alegría.

Sin embargo, al filo de la hora de juego, el VAR volvió a aparecer, está vez para decretar penalti a favor de Mali en un agarrón de El Yamik a Sinayoko que éste convirtió en el 1-1 a la postre definitivo. Marruecos se lanzó a por una victoria que pudo conseguir con la mencionada ocasión de Abde en el 74' y, sobre todo, con una volea de En-Nesyri que Diarra salvó con una pierna.

Así está la clasificación del Grupo A de la CAN 2025

En el otro partido del Grupo A, Zambia tampoco pasó del empate ante Comoras (0-0) en el estadio Mohamed V de Casablanca. Con este resultado, Comoras cierra -con sólo un punto pero aún con opciones- una tabla liderada por Marruecos (4 puntos), que el lunes debe rematar la faena ante Zambia, que iguala a dos puntos a Malí tras la igualada entre ambos en la primera jornada. La necesidad de sumar invita a pensar en que no habrá descanso para los jugadores del Betis Sofyan Amrabat y Ez Abde.