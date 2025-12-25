Marruecos da motivos para justificar la inquietud del Betis con Sofyan Amrabat

El pivote verdiblanco se fue lesionado a la Copa de África y luego jugó por sopresa los 90 minutos en el partido inaugural contra Comoras, pero en los últimos días se ha vuelto a ejercitar al margen del grupo sin ni siquiera calzarse las botas

La plantilla del Real Betis afronta ocho días de vacaciones navideñas, desde que terminó el duelo ante el Getafe CF en la noche del pasado domingo hasta la vuelta al trabajo programada para el próximo martes día 30 de diciembre, día en el que comenzará a preparar el choque del próximo 4 de enero ante el Real Madrid. No obstante, el parón futbolítico en verdiblanco no es del todo completo, ya que desde el club siguen muy pendientes de sus tres representantes en la Copa de África que se está disputando en Marruecos: Cédric Bakambu, Ez Abde y, especialmente, un Sofyan Amrabat con el que no acaba de terminar la inquietud generada por su estado físico.

Amrabat se marchó cojeando a la concentración con su selección y, a punto de cumplirse ya un mes después de aquel violento impacto en el que también se lesionó Isco Alarcón (el peor parado de los dos), sigue presentando molestias en la zona tibial. El pivote verdiblanco se perdió los partidos ante Sevilla, Barcelona, Dinamo de Zagreb, Rayo Vallecano, Real Murcia y Getafe. Al estar lesionado, el club le dio permiso para adelantar la llegada a su país y se ejercitó de manera individual toda la semana previa al partido inaugural de la Copa de África que Marruecos y Comoras disputaron el pasado domingo. A priori, tenía muy difícil llegar a tiempo; pero luego, de manera sorprendente, no sólo fue titular sino que completó los 90 minutos a pesar de jugar con una protección en la zona dolorida.

Sofyan Amrabat trabaja al margen del grupo tras jugar los 90 minutos en el debut en la Copa de África

"Una noche especial en mi tierra natal para dar comienzo a la Copa Africana de Naciones 2025. Agradecido de haber regresado de una lesión a tiempo para poder ser parte de este momento. Gracias a Su Alteza Real el Príncipe, que estuvo presente, y a nuestros increíbles fans por el increíble apoyo. Hamdoulilah por la victoria", escribía el jugador del Betis en sus redes sociales dando a entender que por fin quedaba atrás sus problemas físicos. Sin embargo, sólo se ha podido ejercitar de manera parcial en los primeros entrenamientos de Marruecos para preparar la segunda jornada de la Fase de Grupos, que le enfrentará a Mali este viernes a las 21:00 horas, donde su concurso vuelve a estar en duda.

Al margen de la posibilidad de que el seleccionador Walid Regragui esté jugando al despiste, las redes sociales de la federación marroquí de fútbol compartieron imágenes en las que se puede comprobar que Amrabat se ejercitó al margen del grupo en la sesión del lunes 22 y del martes 23. Tampoco estuvo con el grupo en las dos sesiones en este pasado 24 de diciembre.

En el entrenamiento matinal, ni siquiera se calzó las botas y estuvo haciendo trabajo de campo con calzado de calle. Luego, en la jornada vespertina, sí se sumó a sus compañeros en la práctica que tuvo lugar bajo una incesante lluvia, pero de nuevo con zapatillas deportivas y sólo para realizar los ejercicios físicos. Habrá que esperar al viernes para saber si será alineado o reservado para el duelo del día 29-D contra Zambia, pero la duda sigue ahí y, con ella, la lógica inquietud del Betis.