Amrabat, titular en el debut de Marruecos en la Copa de África; Abde parte desde el banquillo

Veinticuatro días y un par de amagos de recuperación exprés, el pivote de Huizen se recupera a tiempo para el choque inaugural de la CAN 2025, organizada por el país que representa

Se marcharon, también Ez Abde a sabiendas de que no iba a poder jugar en Vallecas, varios días antes del plazo límite fijado por la Fifa para las cesiones a las selecciones participantes en la Copa de África. En el caso de Sofyan Amrabat, renqueante de una fuerte contusión en la tibia derecha desde aquella acción surrealista con Isco Alarcón en la UEL, incluso, llegó a Rabat, donde Marruecos ha instalado su cuartel general durante la preparación y disputa de 'su' Copa Africana de Naciones, con casi una semana de adelanto. Lo aprovechó con creces el pivote, que fue dando pasos de seguridad, evitando impactos en la zona dañada y acelerando para llegar a tiempo al partido inaugural ante Comoras de este domingo 21 de diciembre a partir de las 20:00 horas. Y lo ha conseguido. De esta forma, Walid Regragui alinea de inicio al de Huizen junto al gironí Azzedine Ounahi y otro al que le costó reclutar desde la Roma, Neil El Aynaoui, en un 'trivote'.

Veinticuatro días después de su última participación con el Real Betis, el centrocampista de cierre cedido por el Fenerbahçe vuelve a los terrenos de juego, noticia recibida con aplausos (que devolvió antes de abrazarse en la banda con su hermano Nordine, ex del Málaga CF) por el público del Stade Prince Moulay Abdallah. No le acompañará su compatriota Abdessamad Ezzalzouli, que parte desde el banquillo, ganándole la partida el madridista Brahim Díaz por la derecha en un tridente que completan el extremo del PSV Ismael Saibari y el delantero centro del Al-Ain Soufiane Rahimi. Atrás, defiende la meta de los 'Leones del Atlas' el ex sevillista Yassine Bono, mientras que no fuerza en el lateral derecho Achraf Hakimi, pues juega ahí en su perfil natural y no a pie cambiado Noussair Mazraoui (Manchester United), con el también jugador del club de Eindhoven Anass Salah-Eddine en la izquierda, más el ex realista Nayef Aguerd y el veterano Romain Saïss en el eje de la defensa rojiverde.

La cara y la cruz de aquel fatídico 27-N: Sofyan podría volver a jugar de verdiblanco antes que Isco

Quien quiera ver fantasmas pierde un poco el tiempo. En ninguna cabeza medianamente bien amueblada cabe pensar que Sofyan Amrabat quiso lesionar a Isco Alarcón a los dos minutos del Real Betis-FC Utrecht de la Europa League. Ni siquiera se le puede culpar por entender que el costasoleño, que salía en esos momentos del área visitante, se iba a apartar para permitirle disparar a puerta. Basta con ver la diferencia de ambos cuerpos (nueve centímetros y varios kilos más de músculo el neerlandés de cuna) para entender por qué el pivote ha podido recuperarse en 24 días y sólo tener un hematoma en su tibia derecha, mientras que el mediapunta sufrió en la misma zona una herida de siete centímetros, así como la afectación del cartílago del tobillo. La inflamación y el dolor en esta articulación ha propiciado que los médicos verdiblancos prueben con plasma rico en plaquetas (los llamados factores de crecimiento) para intentar solucionar el problema. En la primera semana se enero se revaluará el estado del de Arroyo de la Miel, que, en el mejor de los casos, estaría de vuelta en la segunda quincena del mes venidero, lo que supondrían dos meses K.O., el doble que su fornido compañero, quien podría hasta volver antes de tierras norteafricanas, pues la Copa de África termina el 18-E.