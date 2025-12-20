Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, "agradecido a un gran club como el Betis" por Abde y Amrabat

El otrora racinguista admite que tuvieron peticiones para retrasar la incorporación del de Huizen, el de Beni Melal y otros tres jugadores, pero que defendieron sus intereses ante la FIFA; Manchester United y Roma, los clubes menos colaboradores

El seleccionador nacional de Marruecos, que compareció con su gran estrella, Achraf Hakimi, en sala de prensa, explicó este sábado que han "tenido problemas con cinco jugadores" a la hora de gestionar su incorporación para la Copa de África, aunque diferenció a clubes como Real Betis (que cede a Ez Abde y Sofyan Amrabat) y Fenerbahçe (que hace lo propio con Youssef En-Nesyri) de otros como el Manchester United o la Roma, que trataron de retener, respectivamente, a Noussair Mazraoui y Neil El Aynaoui. "Estábamos un poco decepcionados con ellos, pero recurrimos a la Fifa para defender nuestros derechos", esbozaba Walid Regragui, que se mostró "agradecido a un gran club" como el verdiblanco, que dispensó al pivote casi una semana antes para que terminara de recuperarse en Rabat.

"Es la primera vez que se habla de (reticencias con) esos jugadores para una competición. No hay ningún problema. Los tenemos a los dos para el partido. También a los del Betis, Abde Ezzalzouli y Sofyan Amrabat. Y el quinto es Youssef En-Nesyri. Hemos tenido problemas con esos cinco jugadores. He estado en contacto con todos sus clubes desde hace mucho tiempo. Hemos recibido propuestas y han defendido sus intereses, como nosotros hemos defendido los nuestros. Quiero dar las gracias al Betis. He descubierto dos grandes clubes. Quiero dar las gracias también al Fenerbahçe. No nos han puesto ningún problema, sobre todo con Amrabat y Ezzalzouli. Nos los dejaron antes del jueves pasado. Entendieron que esta competición era importante para África. Algunos esperaron hasta el último minuto. Pero son cosas normales. También tenemos campeonatos en nuestro territorio y vamos a ver lesiones. Algunos jugadores internacionales se han lesionado", sentenciaba el ex racinguista.

Sofyan Amrabat, de seria duda para el debut a posible titular

El pivote Sofyan Amrabat, que se lesionó el pasado 27 de noviembre en un desafortunado choque con su compañero Isco Alarcón en los primeros minutos del Real Betis-FC Utrecht de la Europa League y no ha podido jugar desde entonces, ha pasado en las últimas horas de seria duda a posible titular este domingo a las 20:00 horas con Marruecos ante Comoras en el partido inaugural de la Copa Africana de Naciones. Si en la víspera pudo verse al de Huizen sin señales en su tibia derecha (donde no tuvo una herida, como el costasoleño, sino un hematoma), tocando ya balón y realizando carrera continua, el último entrenamiento de los 'Leones del Atlas' deparó imágenes prometedoras del jugador cedido por el Fenerbahçe, evitando eso sí impactos innecesarios, pero participando con el resto en todos los ejercicios.